معلومات سعر Superseed (SUPR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00355003$ 0.00355003 $ 0.00355003 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -1.39% تغير السعر (7 أيام) +1.32% تغير السعر (7 أيام) +1.32%

سعر Superseed (SUPR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUPR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUPR على الإطلاق هو $ 0.00355003، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUPR -0.40% على مدار الساعة الماضية، -1.39% على مدار 24 ساعة، و +1.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Superseed (SUPR)

القيمة السوقية $ 516.84K$ 516.84K $ 516.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.34M$ 7.34M $ 7.34M إمداد دورة التداول 704.35M 704.35M 704.35M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Superseed هي $ 516.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUPR يبلغ 704.35M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.34M.