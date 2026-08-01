سعر GameSwift اليوم

السعر المباشر لمشروع GameSwift (GSWIFT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GSWIFT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GSWIFT.

يحتل GameSwift حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 151,348، مع عرض متداول قدره 467.98M GSWIFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GSWIFT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.809962، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GSWIFT بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-10.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.53.

معلومات سوق GameSwift (GSWIFT)

القيمة السوقية $ 151.35K$ 151.35K $ 151.35K الحجم (24 ساعة) $ 34.53$ 34.53 $ 34.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 249.34K$ 249.34K $ 249.34K إمداد دورة التداول 467.98M 467.98M 467.98M إجمالي العرض 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715

القيمة السوقية الحالية لـ GameSwift هي $ 151.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.53. العرض المتداول لـ GSWIFT يبلغ 467.98M، مع إجمالي عرض 770988458.3969715. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 249.34K.