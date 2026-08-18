سعر Swan Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع Swan Chain (SWAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWAN.

يحتل Swan Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 95,202، مع عرض متداول قدره 394.39M SWAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.226052، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWAN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.66.

معلومات سوق Swan Chain (SWAN)

القيمة السوقية $ 95.20K$ 95.20K $ 95.20K الحجم (24 ساعة) $ 47.66$ 47.66 $ 47.66 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 241.39K$ 241.39K $ 241.39K إمداد دورة التداول 394.39M 394.39M 394.39M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Swan Chain هي $ 95.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.66. العرض المتداول لـ SWAN يبلغ 394.39M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 241.39K.