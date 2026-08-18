سعر Mode اليوم

السعر المباشر لمشروع Mode (MODE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MODE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MODE.

يحتل Mode حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 307,703، مع عرض متداول قدره 7.73B MODE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MODE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.147725، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MODE بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-71.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mode (MODE)

القيمة السوقية $ 307.70K$ 307.70K $ 307.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 397.89K$ 397.89K $ 397.89K إمداد دورة التداول 7.73B 7.73B 7.73B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mode هي $ 307.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MODE يبلغ 7.73B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 397.89K.