سعر Ethernity Chain (ERN)
سعر Ethernity Chain (ERN) المباشر لليوم هو USD 2.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.09M. يتم تحديث سعر ERN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethernity Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.24M
- تغيير سعر Ethernity Chain خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.73M
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خلال اليوم، كان سعر Ethernity Chain مقابل USD هو $ +0.00762977 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethernity Chain مقابل USD هو $ +1.4797928880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethernity Chain مقابل USD هو $ -0.1852416000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethernity Chain مقابل USD هو $ -0.772355943804126 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00762977
|+0.36%
|30 يوم
|$ +1.4797928880
|+68.51%
|60 يوم
|$ -0.1852416000
|-8.57%
|90 يوم
|$ -0.772355943804126
|-26.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethernity Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+0.36%
+21.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!
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