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سعر Ethernity Chain (ERN) المباشر لليوم هو USD 2.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.09M . يتم تحديث سعر ERN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethernity Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.24M - تغيير سعر Ethernity Chain خلال اليوم هو +0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.73M

أداء سعر Ethernity Chain (ERN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethernity Chain مقابل USD هو $ +0.00762977 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethernity Chain مقابل USD هو $ +1.4797928880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethernity Chain مقابل USD هو $ -0.1852416000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethernity Chain مقابل USD هو $ -0.772355943804126 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00762977 +0.36% 30 يوم $ +1.4797928880 +68.51% 60 يوم $ -0.1852416000 -8.57% 90 يوم $ -0.772355943804126 -26.33%

تحليل سعر Ethernity Chain (ERN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethernity Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 24 ساعة مرتفع $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 عالية طوال الوقت $ 73.86$ 73.86 $ 73.86 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +0.36% تغير السعر (7 أيام) +21.06%

معلومات سوق Ethernity Chain (ERN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: