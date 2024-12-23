سعر CADAI (CADAI)
سعر CADAI (CADAI) المباشر لليوم هو USD 0.158584. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.68M. يتم تحديث سعر CADAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CADAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.51K
- تغيير سعر CADAI خلال اليوم هو -9.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.59M
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خلال اليوم، كان سعر CADAI مقابل USD هو $ -0.0157295737885978 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CADAI مقابل USD هو $ +0.1293662618 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CADAI مقابل USD هو $ +0.0238852718 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CADAI مقابل USD هو $ +0.03565709637781179 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0157295737885978
|-9.02%
|30 يوم
|$ +0.1293662618
|+81.58%
|60 يوم
|$ +0.0238852718
|+15.06%
|90 يوم
|$ +0.03565709637781179
|+29.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CADAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.06%
-9.02%
-33.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.
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