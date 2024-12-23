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سعر CADAI (CADAI) المباشر لليوم هو USD 0.158584 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.68M . يتم تحديث سعر CADAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CADAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.51K - تغيير سعر CADAI خلال اليوم هو -9.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.59M

أداء سعر CADAI (CADAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CADAI مقابل USD هو $ -0.0157295737885978 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CADAI مقابل USD هو $ +0.1293662618 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CADAI مقابل USD هو $ +0.0238852718 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CADAI مقابل USD هو $ +0.03565709637781179 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0157295737885978 -9.02% 30 يوم $ +0.1293662618 +81.58% 60 يوم $ +0.0238852718 +15.06% 90 يوم $ +0.03565709637781179 +29.01%

تحليل سعر CADAI (CADAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CADAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.154381$ 0.154381 $ 0.154381 24 ساعة مرتفع $ 0.175356$ 0.175356 $ 0.175356 عالية طوال الوقت $ 0.378584$ 0.378584 $ 0.378584 تغير السعر (1 ساعة) +1.06% تغير السعر (1يوم) -9.02% تغير السعر (7 أيام) -33.36%

معلومات سوق CADAI (CADAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: