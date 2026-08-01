سعر BUTTERCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع BUTTERCOIN (BUTTERCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUTTERCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUTTERCOIN.

يحتل BUTTERCOIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,112، مع عرض متداول قدره 1.00B BUTTERCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUTTERCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUTTERCOIN بمقدار +5.04% خلال الساعة الماضية و-18.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BUTTERCOIN (BUTTERCOIN)

القيمة السوقية $ 24.11K$ 24.11K $ 24.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.11K$ 24.11K $ 24.11K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BUTTERCOIN هي $ 24.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUTTERCOIN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.11K.