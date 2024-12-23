سعر Bostrom (BOOT)
سعر Bostrom (BOOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.41M. يتم تحديث سعر BOOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bostrom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 618.18
- تغيير سعر Bostrom خلال اليوم هو +4.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 625.33T
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خلال اليوم، كان سعر Bostrom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bostrom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bostrom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bostrom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.21%
|30 يوم
|$ 0
|-62.44%
|60 يوم
|$ 0
|-39.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bostrom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
+4.21%
-19.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bootloader for superintelligence of the moon
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