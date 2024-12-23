احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $BLS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $BLS.

سعر BloodLoop ($BLS) المباشر لليوم هو USD 0.123135 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.85M . يتم تحديث سعر $BLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BloodLoop الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.65K - تغيير سعر BloodLoop خلال اليوم هو -3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 87.70M

أداء سعر BloodLoop ($BLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BloodLoop مقابل USD هو $ -0.0044906322114008 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BloodLoop مقابل USD هو $ +0.0152507499 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BloodLoop مقابل USD هو $ -0.0387262899 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BloodLoop مقابل USD هو $ -0.09499678080176412 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0044906322114008 -3.51% 30 يوم $ +0.0152507499 +12.39% 60 يوم $ -0.0387262899 -31.45% 90 يوم $ -0.09499678080176412 -43.55%

تحليل سعر BloodLoop ($BLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BloodLoop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.122902$ 0.122902 $ 0.122902 24 ساعة مرتفع $ 0.128398$ 0.128398 $ 0.128398 عالية طوال الوقت $ 0.50078$ 0.50078 $ 0.50078 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) -3.51% تغير السعر (7 أيام) -9.76%

معلومات سوق BloodLoop ($BLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: