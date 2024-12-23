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سعر bemo Staked TON (STTON) المباشر لليوم هو USD 5.7 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.10M . يتم تحديث سعر STTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bemo Staked TON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 367.50K - تغيير سعر bemo Staked TON خلال اليوم هو +2.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.11M

أداء سعر bemo Staked TON (STTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bemo Staked TON مقابل USD هو $ +0.133946 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bemo Staked TON مقابل USD هو $ -0.0381153300 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bemo Staked TON مقابل USD هو $ +0.3841862700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bemo Staked TON مقابل USD هو $ -0.170895694658303 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.133946 +2.41% 30 يوم $ -0.0381153300 -0.66% 60 يوم $ +0.3841862700 +6.74% 90 يوم $ -0.170895694658303 -2.91%

تحليل سعر bemo Staked TON (STTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bemo Staked TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.49$ 5.49 $ 5.49 24 ساعة مرتفع $ 5.78$ 5.78 $ 5.78 عالية طوال الوقت $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 تغير السعر (1 ساعة) +0.85% تغير السعر (1يوم) +2.41% تغير السعر (7 أيام) -15.36%

معلومات سوق bemo Staked TON (STTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: