سعر Avant USD (AVUSD)
سعر Avant USD (AVUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.88M. يتم تحديث سعر AVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Avant USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.12K
- تغيير سعر Avant USD خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.89M
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خلال اليوم، كان سعر Avant USD مقابل USD هو $ -0.0022057784419027 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Avant USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Avant USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Avant USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0022057784419027
|-0.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Avant USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-0.22%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.
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€0.9690591
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$0.99903
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RM4.495635
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₺35.3956329
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¥156.1184181
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₽102.3905847
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₹86.4960174
|1 AVUSD إلى IDR
Rp16,377.5383632
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₱58.4932065
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C$1.4386032
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₦1,556.1190989
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₴42.0691533
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₸530.2651434
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Fr0.9091173
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