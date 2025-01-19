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سعر Avant USD (AVUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.88M . يتم تحديث سعر AVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Avant USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.12K - تغيير سعر Avant USD خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.89M

أداء سعر Avant USD (AVUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Avant USD مقابل USD هو $ -0.0022057784419027 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Avant USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Avant USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Avant USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0022057784419027 -0.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Avant USD (AVUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Avant USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997746$ 0.997746 $ 0.997746 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Avant USD (AVUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: