سعر AstroElon (ELONONE)
سعر AstroElon (ELONONE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELONONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AstroElon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.66
- تغيير سعر AstroElon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AstroElon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AstroElon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AstroElon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AstroElon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-46.03%
|60 يوم
|$ 0
|-46.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AstroElon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-41.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deflationary, progressive & rewarding ERC-20 Protocol. 2% of each transaction is auto-distributed to holders proportional to the amount they hold, aka reflection.
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