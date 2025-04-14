سعر Artificial CZ (AICZ)
سعر Artificial CZ (AICZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 390.08K. يتم تحديث سعر AICZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Artificial CZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Artificial CZ خلال اليوم هو -17.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 836.04M
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خلال اليوم، كان سعر Artificial CZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Artificial CZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Artificial CZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Artificial CZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Artificial CZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-17.52%
-62.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$AICZ fuels Artificial CZ, the first AI agent launched exclusively on BNB Chain, developing an advanced ecosystem combining real-time crypto market insights, robust technical analysis tools, and experimental AI self-improvement abilities. Building an AI agent is easy; making it genuinely effective is the real challenge - this is where AICZ stands out. Agent developers will use $AICZ to integrate our plug-ins and improve their Agents.
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