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سعر Artificial CZ (AICZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 390.08K . يتم تحديث سعر AICZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Artificial CZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Artificial CZ خلال اليوم هو -17.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 836.04M

أداء سعر Artificial CZ (AICZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Artificial CZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Artificial CZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Artificial CZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Artificial CZ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Artificial CZ (AICZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Artificial CZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00232264$ 0.00232264 $ 0.00232264 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -17.52% تغير السعر (7 أيام) -62.98%

معلومات سوق Artificial CZ (AICZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: