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سعر AOK (AOK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.59K . يتم تحديث سعر AOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AOK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.01 - تغيير سعر AOK خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M

أداء سعر AOK (AOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AOK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ 0 -45.66% 60 يوم $ 0 -31.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AOK (AOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AOK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.300956$ 0.300956 $ 0.300956 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -25.28%

معلومات سوق AOK (AOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: