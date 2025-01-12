سعر AOK (AOK)
سعر AOK (AOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.59K. يتم تحديث سعر AOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AOK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.01
- تغيير سعر AOK خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M
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خلال اليوم، كان سعر AOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AOK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ 0
|-45.66%
|60 يوم
|$ 0
|-31.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AOK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.37%
-25.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Try a new cryptocurrency. AOK is faster than Bitcoin and thinks about the environment by preventing excessive use of resources. AOK is trying to make up for the disadvantages of the value of the real money and make exchange of values easier for many people.
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