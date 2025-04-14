سعر Aegis YUSD (YUSD)
سعر Aegis YUSD (YUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998101. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.58M. يتم تحديث سعر YUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aegis YUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aegis YUSD خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.60M
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خلال اليوم، كان سعر Aegis YUSD مقابل USD هو $ -0.001530833757329 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aegis YUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aegis YUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aegis YUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001530833757329
|-0.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aegis YUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-0.15%
+2.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.
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