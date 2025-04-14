احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YUSD.

سعر Aegis YUSD (YUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998101 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.58M . يتم تحديث سعر YUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aegis YUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Aegis YUSD خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.60M

أداء سعر Aegis YUSD (YUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aegis YUSD مقابل USD هو $ -0.001530833757329 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aegis YUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aegis YUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aegis YUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001530833757329 -0.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aegis YUSD (YUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aegis YUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997141$ 0.997141 $ 0.997141 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) +2.19%

معلومات سوق Aegis YUSD (YUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: