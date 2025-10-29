معلومات سعر Abuwtiyuw (ABU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01730054 $ 0.01730054 $ 0.01730054 24 ساعة منخفض $ 0.01902665 $ 0.01902665 $ 0.01902665 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01730054$ 0.01730054 $ 0.01730054 24 ساعة مرتفع $ 0.01902665$ 0.01902665 $ 0.01902665 عالية طوال الوقت $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 أدنى سعر $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -6.57% تغير السعر (7 أيام) +22.12% تغير السعر (7 أيام) +22.12%

سعر Abuwtiyuw (ABU) في الوقت الحقيقي هو $0.01729563. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ABU بين أدنى سعر $ 0.01730054 وأعلى سعر $ 0.01902665، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـABU على الإطلاق هو $ 0.261831، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00714313.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ABU -0.02% على مدار الساعة الماضية، -6.57% على مدار 24 ساعة، و +22.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Abuwtiyuw (ABU)

القيمة السوقية $ 17.30K$ 17.30K $ 17.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.30K$ 17.30K $ 17.30K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Abuwtiyuw هي $ 17.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ABU يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.30K.