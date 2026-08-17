شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Safe Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Safe Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SAFE

معلومات سعر SAFE

ما هو SAFE

الوثيقة البيضاء لـ SAFE

الموقع الرسمي لـ SAFE

اقتصاد توكن SAFE

توقعات سعر SAFE

سجل SAFE

دليل شراء SAFE

محول عملة SAFE إلى الفيات

عقود SAFE الفورية

SAFE عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Safe Token (SAFE)

التحليل الفني اليوم لـ Safe Token (SAFE)

توفر صفحة Safe Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SAFE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Safe Token أدناه.

تغير سعر Safe Token (SAFE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0844---7.97%+1.56%-38.31%
اعرف المزيد عن سعر Safe Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Safe Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Safe Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 2
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 2شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.08459
0.08455
R2
0.08455
0.08452
R1
0.08453
0.08451
PP
0.08449
0.08449
S1
0.08446
0.08446
S2
0.08442
0.08445
S3
0.0844
0.08442

إشارات السوق الخاصة بـ Safe Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.32M
$2.12 M
$2.44 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Safe Token

صافي التدفقسعر SAFEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.08
2026-08-16-$0.01 M0.09
2026-08-15$0.02 M0.09
2026-08-14-$0.02 M0.09
2026-08-13$0.09 M0.09

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Safe Token

تداول أسواق Safe Token (SAFE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Safe Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSAFE
$0.0844
$0.0844$0.0844
-2.31%
14.52K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SAFE إلى USD

المبلغ

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0.0844 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.