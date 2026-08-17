التحليل الفني اليوم لـ Safe Token (SAFE) توفر صفحة Safe Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SAFE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Safe Token أدناه. التسجيل

تغير سعر Safe Token (SAFE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0844 -- -7.97% +1.56% -38.31%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Safe Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Safe Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 2 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.08459 0.08455 R2 0.08455 0.08452 R1 0.08453 0.08451 PP 0.08449 0.08449 S1 0.08446 0.08446 S2 0.08442 0.08445 S3 0.0844 0.08442

إشارات السوق الخاصة بـ Safe Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.32M $2.12 M $2.44 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Safe Token صافي التدفق سعر SAFEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.08 2026-08-16 -$0.01 M 0.09 2026-08-15 $0.02 M 0.09 2026-08-14 -$0.02 M 0.09 2026-08-13 $0.09 M 0.09 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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