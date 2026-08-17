التحليل الفني اليوم لـ Pudgy Penguins (PENGU)
تغير سعر Pudgy Penguins (PENGU)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.005964
|--
|-11.11%
|-0.64%
|-29.60%
تحليل AI اليومي لـ Pudgy Penguins
تحليل Pudgy Penguins لتاريخ 2026-07-29
- تدفقات خارجية كبيرة للأموال: تجاوز صافي التدفقات الخارجية للأموال 3 ملايين USDT خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغ حوالي 420 ألف USDT في آخر 24 ساعة، مما يشير إلى انسحاب مستمر لرأس المال الرئيسي، مما يمارس ضغطًا واضحًا على سعر العملة.
- مشاعر بيع على المكشوف قوية: معدل تمويل العقود الآجلة سلبي (-0.0123%)، ووصلت نسبة المتداولين على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى 5.9 (يمثل المضاربون على الارتفاع 86%)، ومع التفاؤل الشديد من قبل المستثمرين الأفراد وانعكاس معدل التمويل، فإن ذلك يشير إلى مخاطر عالية لتصحيح السعر.
- ضعف الجوانب الفنية: مؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات يظهر قيمة J عند مستوى منخفض (حوالي 21)، وانخفض السعر دون المتوسط المتحرك قصير الأجل، بينما أظهر مؤشر KDJ اليومي تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير الأجل وفقًا للنمط الفني.
تحليل Pudgy Penguins لتاريخ 2026-07-28
- رسوم تمويل مرتفعة للعقود: بلغ معدل التمويل لـ PENGU قيمة -0.0117%، مما يشير إلى تفوق قوى البيع وهيمنة المشاعر السلبية في السوق، مما يشكل ضغطاً هبوطياً على سعر العملة.
- استمرار تدفق الأموال للخارج: سجل صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية حوالي -2.33 مليون USDT، كما انخفض حجم الشراء النشط في العقود الرئيسية عن حجم البيع في فترات متعددة، مما يدل على انسحاب الأموال من السوق ويشكل عاملًا سلبيًا على السعر.
- اختلال توازن النسبة بين المشترين والبائعين: ارتفعت نسبة مراكز الشراء إلى البيع على المنصة لتصل إلى 6.38 (بنسبة 86.4% للمشترين)، ومع ذلك انخفض السعر بنسبة 3.5%، مما يظهر أن المستثمرين الأفراد الذين حاولوا الشراء عند القاع علقوا في خسائر، بينما تشير نسبة المراكز في حسابات النخبة البالغة 4.41 إلى قيام كبار المستثمرين بالبيع على المكشوف عند مستويات مرتفعة، مما يجعل السعر عرضة لمزيد من الانخفاض وصعوبة الارتفاع على المدى القصير.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pudgy Penguins
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pudgy Penguins عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء قوي
|بيع 0
|حيادي 0
|شراء 14
|المؤشرات الفنية:
|بيع
|بيع 7
|حيادي 3
|شراء 2
إشارات السوق الخاصة بـ Pudgy Penguins
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Pudgy Penguins
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.06 M
|0.01
|2026-08-16
|-$0.05 M
|0.01
|2026-08-15
|-$0.29 M
|0.01
|2026-08-14
|-$0.17 M
|0.01
|2026-08-13
|-$0.38 M
|0.01
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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