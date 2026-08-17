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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pudgy Penguins، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pudgy Penguins، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Pudgy Penguins (PENGU)

التحليل الفني اليوم لـ Pudgy Penguins (PENGU)

توفر صفحة Pudgy Penguins تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PENGU، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pudgy Penguins أدناه.

تغير سعر Pudgy Penguins (PENGU)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.005964---11.11%-0.64%-29.60%
اعرف المزيد عن سعر Pudgy Penguins

تحليل AI اليومي لـ Pudgy Penguins

تحليل Pudgy Penguins لتاريخ 2026-07-29

  • تدفقات خارجية كبيرة للأموال: تجاوز صافي التدفقات الخارجية للأموال 3 ملايين USDT خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغ حوالي 420 ألف USDT في آخر 24 ساعة، مما يشير إلى انسحاب مستمر لرأس المال الرئيسي، مما يمارس ضغطًا واضحًا على سعر العملة.
  • مشاعر بيع على المكشوف قوية: معدل تمويل العقود الآجلة سلبي (-0.0123%)، ووصلت نسبة المتداولين على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى 5.9 (يمثل المضاربون على الارتفاع 86%)، ومع التفاؤل الشديد من قبل المستثمرين الأفراد وانعكاس معدل التمويل، فإن ذلك يشير إلى مخاطر عالية لتصحيح السعر.
  • ضعف الجوانب الفنية: مؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات يظهر قيمة J عند مستوى منخفض (حوالي 21)، وانخفض السعر دون المتوسط المتحرك قصير الأجل، بينما أظهر مؤشر KDJ اليومي تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير الأجل وفقًا للنمط الفني.

تحليل Pudgy Penguins لتاريخ 2026-07-28

  • رسوم تمويل مرتفعة للعقود: بلغ معدل التمويل لـ PENGU قيمة -0.0117%، مما يشير إلى تفوق قوى البيع وهيمنة المشاعر السلبية في السوق، مما يشكل ضغطاً هبوطياً على سعر العملة.
  • استمرار تدفق الأموال للخارج: سجل صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية حوالي -2.33 مليون USDT، كما انخفض حجم الشراء النشط في العقود الرئيسية عن حجم البيع في فترات متعددة، مما يدل على انسحاب الأموال من السوق ويشكل عاملًا سلبيًا على السعر.
  • اختلال توازن النسبة بين المشترين والبائعين: ارتفعت نسبة مراكز الشراء إلى البيع على المنصة لتصل إلى 6.38 (بنسبة 86.4% للمشترين)، ومع ذلك انخفض السعر بنسبة 3.5%، مما يظهر أن المستثمرين الأفراد الذين حاولوا الشراء عند القاع علقوا في خسائر، بينما تشير نسبة المراكز في حسابات النخبة البالغة 4.41 إلى قيام كبار المستثمرين بالبيع على المكشوف عند مستويات مرتفعة، مما يجعل السعر عرضة لمزيد من الانخفاض وصعوبة الارتفاع على المدى القصير.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pudgy Penguins

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pudgy Penguins عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 3
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.005965
0.005961
R2
0.005961
0.005959
R1
0.005959
0.005957
PP
0.005955
0.005955
S1
0.005953
0.005953
S2
0.005949
0.005951
S3
0.005947
0.005949

إشارات السوق الخاصة بـ Pudgy Penguins

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.48M
$6.38 M
$6.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.40M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$4.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$3.91 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.56M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$23.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$23.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pudgy Penguins

صافي التدفقسعر PENGUUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M0.01
2026-08-16-$0.05 M0.01
2026-08-15-$0.29 M0.01
2026-08-14-$0.17 M0.01
2026-08-13-$0.38 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Pudgy Penguins

تداول أسواق Pudgy Penguins (PENGU) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pudgy Penguins المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPENGU
$0.005964
$0.005964$0.005964
-1.71%
31.35M (USDT)
/USDCPENGU
$0.005959
$0.005959$0.005959
-1.73%
16.96M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PENGU إلى USD

المبلغ

PENGU
PENGU
USD
USD

1 PENGU = 0.005964 USD

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