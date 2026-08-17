التحليل الفني اليوم لـ Pudgy Penguins (PENGU) توفر صفحة Pudgy Penguins تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PENGU، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pudgy Penguins أدناه. التسجيل

تغير سعر Pudgy Penguins (PENGU) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.005964 -- -11.11% -0.64% -29.60%

تحليل AI اليومي لـ Pudgy Penguins تحليل PENGU لتاريخ 2026-07-29 تحليل PENGU لتاريخ 2026-07-28 تحليل Pudgy Penguins لتاريخ 2026-07-29 تدفقات خارجية كبيرة للأموال : تجاوز صافي التدفقات الخارجية للأموال 3 ملايين USDT خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغ حوالي 420 ألف USDT في آخر 24 ساعة، مما يشير إلى انسحاب مستمر لرأس المال الرئيسي، مما يمارس ضغطًا واضحًا على سعر العملة.

: تجاوز صافي التدفقات الخارجية للأموال 3 ملايين USDT خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغ حوالي 420 ألف USDT في آخر 24 ساعة، مما يشير إلى انسحاب مستمر لرأس المال الرئيسي، مما يمارس ضغطًا واضحًا على سعر العملة. مشاعر بيع على المكشوف قوية : معدل تمويل العقود الآجلة سلبي (-0.0123%)، ووصلت نسبة المتداولين على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى 5.9 (يمثل المضاربون على الارتفاع 86%)، ومع التفاؤل الشديد من قبل المستثمرين الأفراد وانعكاس معدل التمويل، فإن ذلك يشير إلى مخاطر عالية لتصحيح السعر.

: معدل تمويل العقود الآجلة سلبي (-0.0123%)، ووصلت نسبة المتداولين على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى 5.9 (يمثل المضاربون على الارتفاع 86%)، ومع التفاؤل الشديد من قبل المستثمرين الأفراد وانعكاس معدل التمويل، فإن ذلك يشير إلى مخاطر عالية لتصحيح السعر. ضعف الجوانب الفنية: مؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات يظهر قيمة J عند مستوى منخفض (حوالي 21)، وانخفض السعر دون المتوسط المتحرك قصير الأجل، بينما أظهر مؤشر KDJ اليومي تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير الأجل وفقًا للنمط الفني. تدفقات خارجية كبيرة للأموال : تجاوز صافي التدفقات الخارجية للأموال 3 ملايين USDT خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغ حوالي 420 ألف USDT في آخر 24 ساعة، مما يشير إلى انسحاب مستمر لرأس المال الرئيسي، مما يمارس ضغطًا واضحًا على سعر العملة.

: تجاوز صافي التدفقات الخارجية للأموال 3 ملايين USDT خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغ حوالي 420 ألف USDT في آخر 24 ساعة، مما يشير إلى انسحاب مستمر لرأس المال الرئيسي، مما يمارس ضغطًا واضحًا على سعر العملة. مشاعر بيع على المكشوف قوية : معدل تمويل العقود الآجلة سلبي (-0.0123%)، ووصلت نسبة المتداولين على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى 5.9 (يمثل المضاربون على الارتفاع 86%)، ومع التفاؤل الشديد من قبل المستثمرين الأفراد وانعكاس معدل التمويل، فإن ذلك يشير إلى مخاطر عالية لتصحيح السعر.

: معدل تمويل العقود الآجلة سلبي (-0.0123%)، ووصلت نسبة المتداولين على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى 5.9 (يمثل المضاربون على الارتفاع 86%)، ومع التفاؤل الشديد من قبل المستثمرين الأفراد وانعكاس معدل التمويل، فإن ذلك يشير إلى مخاطر عالية لتصحيح السعر. ضعف الجوانب الفنية: مؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات يظهر قيمة J عند مستوى منخفض (حوالي 21)، وانخفض السعر دون المتوسط المتحرك قصير الأجل، بينما أظهر مؤشر KDJ اليومي تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير الأجل وفقًا للنمط الفني. تحليل Pudgy Penguins لتاريخ 2026-07-28 رسوم تمويل مرتفعة للعقود : بلغ معدل التمويل لـ PENGU قيمة -0.0117%، مما يشير إلى تفوق قوى البيع وهيمنة المشاعر السلبية في السوق، مما يشكل ضغطاً هبوطياً على سعر العملة.

: بلغ معدل التمويل لـ PENGU قيمة -0.0117%، مما يشير إلى تفوق قوى البيع وهيمنة المشاعر السلبية في السوق، مما يشكل ضغطاً هبوطياً على سعر العملة. استمرار تدفق الأموال للخارج : سجل صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية حوالي -2.33 مليون USDT، كما انخفض حجم الشراء النشط في العقود الرئيسية عن حجم البيع في فترات متعددة، مما يدل على انسحاب الأموال من السوق ويشكل عاملًا سلبيًا على السعر.

: سجل صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية حوالي -2.33 مليون USDT، كما انخفض حجم الشراء النشط في العقود الرئيسية عن حجم البيع في فترات متعددة، مما يدل على انسحاب الأموال من السوق ويشكل عاملًا سلبيًا على السعر. اختلال توازن النسبة بين المشترين والبائعين: ارتفعت نسبة مراكز الشراء إلى البيع على المنصة لتصل إلى 6.38 (بنسبة 86.4% للمشترين)، ومع ذلك انخفض السعر بنسبة 3.5%، مما يظهر أن المستثمرين الأفراد الذين حاولوا الشراء عند القاع علقوا في خسائر، بينما تشير نسبة المراكز في حسابات النخبة البالغة 4.41 إلى قيام كبار المستثمرين بالبيع على المكشوف عند مستويات مرتفعة، مما يجعل السعر عرضة لمزيد من الانخفاض وصعوبة الارتفاع على المدى القصير. رسوم تمويل مرتفعة للعقود : بلغ معدل التمويل لـ PENGU قيمة -0.0117%، مما يشير إلى تفوق قوى البيع وهيمنة المشاعر السلبية في السوق، مما يشكل ضغطاً هبوطياً على سعر العملة.

: بلغ معدل التمويل لـ PENGU قيمة -0.0117%، مما يشير إلى تفوق قوى البيع وهيمنة المشاعر السلبية في السوق، مما يشكل ضغطاً هبوطياً على سعر العملة. استمرار تدفق الأموال للخارج : سجل صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية حوالي -2.33 مليون USDT، كما انخفض حجم الشراء النشط في العقود الرئيسية عن حجم البيع في فترات متعددة، مما يدل على انسحاب الأموال من السوق ويشكل عاملًا سلبيًا على السعر.

: سجل صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية حوالي -2.33 مليون USDT، كما انخفض حجم الشراء النشط في العقود الرئيسية عن حجم البيع في فترات متعددة، مما يدل على انسحاب الأموال من السوق ويشكل عاملًا سلبيًا على السعر. اختلال توازن النسبة بين المشترين والبائعين: ارتفعت نسبة مراكز الشراء إلى البيع على المنصة لتصل إلى 6.38 (بنسبة 86.4% للمشترين)، ومع ذلك انخفض السعر بنسبة 3.5%، مما يظهر أن المستثمرين الأفراد الذين حاولوا الشراء عند القاع علقوا في خسائر، بينما تشير نسبة المراكز في حسابات النخبة البالغة 4.41 إلى قيام كبار المستثمرين بالبيع على المكشوف عند مستويات مرتفعة، مما يجعل السعر عرضة لمزيد من الانخفاض وصعوبة الارتفاع على المدى القصير.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pudgy Penguins

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pudgy Penguins عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 3 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.005965 0.005961 R2 0.005961 0.005959 R1 0.005959 0.005957 PP 0.005955 0.005955 S1 0.005953 0.005953 S2 0.005949 0.005951 S3 0.005947 0.005949

إشارات السوق الخاصة بـ Pudgy Penguins صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.48M $6.38 M $6.86 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.40M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $4.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $3.91 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.56M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $23.65 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $23.09 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Pudgy Penguins صافي التدفق سعر PENGUUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.06 M 0.01 2026-08-16 -$0.05 M 0.01 2026-08-15 -$0.29 M 0.01 2026-08-14 -$0.17 M 0.01 2026-08-13 -$0.38 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Pudgy Penguins (PENGU) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pudgy Penguins المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT PENGU $0.005964 $0.005964 $0.005964 -1.71% 31.35M (USDT) تداول / USDC PENGU $0.005959 $0.005959 $0.005959 -1.73% 16.96M (USDT) تداول