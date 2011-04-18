التحليل الفني اليوم لـ XRP (XRP)
تغير سعر XRP (XRP)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$1.0026
|--
|-2.06%
|-7.74%
|-26.68%
تحليل AI اليومي لـ XRP
تحليل XRP اليوم 2026-08-17
- المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وارتفاع نسبة المضاربين على الصعود مقابل الهبوط، وضعف الأداء الفني.
- المدى الطويل: اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة والمؤسسات يدعم الأساسيات، ولا تزال المخاطر التنظيمية قائمة.
- التوصيات: التحكم في حجم المركز، والتوزيع التدريجي للاستثمارات، وتحديد وقف الخسارة، وخفض الرافعة المالية.
تحليل XRP الأمس 2026-08-16
- دخول المؤسسات: كشفت مورغان ستانلي عن حيازة ثلاثة صناديق لصندوق XRP المتداول في البورصة، كما شهدت صناديق التداول الفوري مؤخراً صافي تدفق يومي قدره 2.2531 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تراكم أموال المؤسسات وتوفير دعم لسعر عملة XRP، الاتجاه: صعودي.
- التكامل المصرفي: تعمل البنوك المرخصة اتحادياً الآن على شبكة XRP Ledger، ويتم تسوية الدولار الأمريكي عبر بنوك مرتبطة بمسؤولين داخليين في الاحتياطي الفيدرالي على الشبكة، مما يعزز توقعات الاعتماد بشكل كبير ويشكل عامل إيجابي لسعر XRP، الاتجاه: صعودي.
- تباعد الأموال: على الرغم من صافي التدفق الخارجي للأموال الفورية البالغ حوالي 9.97 مليون دولار أمريكي، إلا أن نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في سوق العقود الآجلة وصلت إلى 5.78 (حيث يمثل المضاربون على الصعود 85%)، وبلغت نسبة حيازات الحسابات المميزة حوالي 5.82، مما يدل على رغبة قوية لدى القوى الرئيسية في السوق للمراهنة على الصعود، وهو ما قد يدفع سعر XRP للارتفاع، الاتجاه: صعودي.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ XRP
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ XRP عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء
|بيع 5
|حيادي 1
|شراء 8
|المؤشرات الفنية:
|شراء
|بيع 3
|حيادي 1
|شراء 8
إشارات السوق الخاصة بـ XRP
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ XRP
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$7.78 M
|1.00
|2026-08-16
|-$1.72 M
|1.00
|2026-08-15
|-$9.98 M
|1.00
|2026-08-14
|-$7.71 M
|1.01
|2026-08-13
|-$8.15 M
|1.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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