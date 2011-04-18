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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول XRP، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول XRP، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ XRP (XRP)

التحليل الفني اليوم لـ XRP (XRP)

توفر صفحة XRP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XRP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XRP أدناه.

تغير سعر XRP (XRP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.0026---2.06%-7.74%-26.68%
اعرف المزيد عن سعر XRP

تحليل AI اليومي لـ XRP

تحليل XRP اليوم 2026-08-17

  • المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وارتفاع نسبة المضاربين على الصعود مقابل الهبوط، وضعف الأداء الفني.
  • المدى الطويل: اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة والمؤسسات يدعم الأساسيات، ولا تزال المخاطر التنظيمية قائمة.
  • التوصيات: التحكم في حجم المركز، والتوزيع التدريجي للاستثمارات، وتحديد وقف الخسارة، وخفض الرافعة المالية.

تحليل XRP الأمس 2026-08-16

  • دخول المؤسسات: كشفت مورغان ستانلي عن حيازة ثلاثة صناديق لصندوق XRP المتداول في البورصة، كما شهدت صناديق التداول الفوري مؤخراً صافي تدفق يومي قدره 2.2531 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تراكم أموال المؤسسات وتوفير دعم لسعر عملة XRP، الاتجاه: صعودي.
  • التكامل المصرفي: تعمل البنوك المرخصة اتحادياً الآن على شبكة XRP Ledger، ويتم تسوية الدولار الأمريكي عبر بنوك مرتبطة بمسؤولين داخليين في الاحتياطي الفيدرالي على الشبكة، مما يعزز توقعات الاعتماد بشكل كبير ويشكل عامل إيجابي لسعر XRP، الاتجاه: صعودي.
  • تباعد الأموال: على الرغم من صافي التدفق الخارجي للأموال الفورية البالغ حوالي 9.97 مليون دولار أمريكي، إلا أن نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في سوق العقود الآجلة وصلت إلى 5.78 (حيث يمثل المضاربون على الصعود 85%)، وبلغت نسبة حيازات الحسابات المميزة حوالي 5.82، مما يدل على رغبة قوية لدى القوى الرئيسية في السوق للمراهنة على الصعود، وهو ما قد يدفع سعر XRP للارتفاع، الاتجاه: صعودي.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ XRP

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ XRP عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 2
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 1شراء 8
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.0021
1.0021
R2
1.0021
1.002
R1
1.002
1.002
PP
1.002
1.002
S1
1.0019
1.0019
S2
1.0019
1.0019
S3
1.0018
1.0019

إشارات السوق الخاصة بـ XRP

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.64M
$174.49 M
$175.13 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-2.50M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$257.82 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$260.31 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.56M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$779.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$779.73 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ XRP

صافي التدفقسعر XRPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$7.78 M1.00
2026-08-16-$1.72 M1.00
2026-08-15-$9.98 M1.00
2026-08-14-$7.71 M1.01
2026-08-13-$8.15 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن XRP

تداول أسواق XRP (XRP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XRP المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXRP
$1.0027
$1.0027$1.0027
+0.06%
12.31M (USDT)
/USDCXRP
$1.0015
$1.0015$1.0015
+0.03%
99.12K (USDT)
/USD1XRP
$1.0014
$1.0014$1.0014
0.00%
429.91K (USDT)
/ETHXRP
$0.0005258
$0.0005258$0.0005258
-0.97%
6.32K (USDT)
/BTCXRP
$0.000015712
$0.000015712$0.000015712
-0.88%
9.03K (USDT)
/EURXRP
$0.865
$0.865$0.865
-0.15%
68.17K (USDT)
/BRLXRP
$5.222
$5.222$5.222
-0.64%
52.09K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XRP إلى USD

المبلغ

XRP
XRP
USD
USD

1 XRP = 1.0026 USD

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