التحليل الفني اليوم لـ XRP (XRP) توفر صفحة XRP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XRP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XRP أدناه. التسجيل

تغير سعر XRP (XRP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.0026 -- -2.06% -7.74% -26.68%

تحليل AI اليومي لـ XRP تحليل XRP لليوم تحليل XRP للأمس تحليل XRP اليوم 2026-08-17 المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وارتفاع نسبة المضاربين على الصعود مقابل الهبوط، وضعف الأداء الفني.

المدى الطويل: اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة والمؤسسات يدعم الأساسيات، ولا تزال المخاطر التنظيمية قائمة.

التوصيات: التحكم في حجم المركز، والتوزيع التدريجي للاستثمارات، وتحديد وقف الخسارة، وخفض الرافعة المالية. المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وارتفاع نسبة المضاربين على الصعود مقابل الهبوط، وضعف الأداء الفني.

المدى الطويل: اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة والمؤسسات يدعم الأساسيات، ولا تزال المخاطر التنظيمية قائمة.

التوصيات: التحكم في حجم المركز، والتوزيع التدريجي للاستثمارات، وتحديد وقف الخسارة، وخفض الرافعة المالية. تحليل XRP الأمس 2026-08-16 دخول المؤسسات : كشفت مورغان ستانلي عن حيازة ثلاثة صناديق لصندوق XRP المتداول في البورصة، كما شهدت صناديق التداول الفوري مؤخراً صافي تدفق يومي قدره 2.2531 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تراكم أموال المؤسسات وتوفير دعم لسعر عملة XRP، الاتجاه: صعودي.

: كشفت مورغان ستانلي عن حيازة ثلاثة صناديق لصندوق XRP المتداول في البورصة، كما شهدت صناديق التداول الفوري مؤخراً صافي تدفق يومي قدره 2.2531 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تراكم أموال المؤسسات وتوفير دعم لسعر عملة XRP، الاتجاه: صعودي. التكامل المصرفي : تعمل البنوك المرخصة اتحادياً الآن على شبكة XRP Ledger، ويتم تسوية الدولار الأمريكي عبر بنوك مرتبطة بمسؤولين داخليين في الاحتياطي الفيدرالي على الشبكة، مما يعزز توقعات الاعتماد بشكل كبير ويشكل عامل إيجابي لسعر XRP، الاتجاه: صعودي.

: تعمل البنوك المرخصة اتحادياً الآن على شبكة XRP Ledger، ويتم تسوية الدولار الأمريكي عبر بنوك مرتبطة بمسؤولين داخليين في الاحتياطي الفيدرالي على الشبكة، مما يعزز توقعات الاعتماد بشكل كبير ويشكل عامل إيجابي لسعر XRP، الاتجاه: صعودي. تباعد الأموال: على الرغم من صافي التدفق الخارجي للأموال الفورية البالغ حوالي 9.97 مليون دولار أمريكي، إلا أن نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في سوق العقود الآجلة وصلت إلى 5.78 (حيث يمثل المضاربون على الصعود 85%)، وبلغت نسبة حيازات الحسابات المميزة حوالي 5.82، مما يدل على رغبة قوية لدى القوى الرئيسية في السوق للمراهنة على الصعود، وهو ما قد يدفع سعر XRP للارتفاع، الاتجاه: صعودي. دخول المؤسسات : كشفت مورغان ستانلي عن حيازة ثلاثة صناديق لصندوق XRP المتداول في البورصة، كما شهدت صناديق التداول الفوري مؤخراً صافي تدفق يومي قدره 2.2531 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تراكم أموال المؤسسات وتوفير دعم لسعر عملة XRP، الاتجاه: صعودي.

: كشفت مورغان ستانلي عن حيازة ثلاثة صناديق لصندوق XRP المتداول في البورصة، كما شهدت صناديق التداول الفوري مؤخراً صافي تدفق يومي قدره 2.2531 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تراكم أموال المؤسسات وتوفير دعم لسعر عملة XRP، الاتجاه: صعودي. التكامل المصرفي : تعمل البنوك المرخصة اتحادياً الآن على شبكة XRP Ledger، ويتم تسوية الدولار الأمريكي عبر بنوك مرتبطة بمسؤولين داخليين في الاحتياطي الفيدرالي على الشبكة، مما يعزز توقعات الاعتماد بشكل كبير ويشكل عامل إيجابي لسعر XRP، الاتجاه: صعودي.

: تعمل البنوك المرخصة اتحادياً الآن على شبكة XRP Ledger، ويتم تسوية الدولار الأمريكي عبر بنوك مرتبطة بمسؤولين داخليين في الاحتياطي الفيدرالي على الشبكة، مما يعزز توقعات الاعتماد بشكل كبير ويشكل عامل إيجابي لسعر XRP، الاتجاه: صعودي. تباعد الأموال: على الرغم من صافي التدفق الخارجي للأموال الفورية البالغ حوالي 9.97 مليون دولار أمريكي، إلا أن نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في سوق العقود الآجلة وصلت إلى 5.78 (حيث يمثل المضاربون على الصعود 85%)، وبلغت نسبة حيازات الحسابات المميزة حوالي 5.82، مما يدل على رغبة قوية لدى القوى الرئيسية في السوق للمراهنة على الصعود، وهو ما قد يدفع سعر XRP للارتفاع، الاتجاه: صعودي.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ XRP

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ XRP عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 2 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 1 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.0021 1.0021 R2 1.0021 1.002 R1 1.002 1.002 PP 1.002 1.002 S1 1.0019 1.0019 S2 1.0019 1.0019 S3 1.0018 1.0019

إشارات السوق الخاصة بـ XRP صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.64M $174.49 M $175.13 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -2.50M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $257.82 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $260.31 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.56M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $779.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $779.73 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ XRP صافي التدفق سعر XRPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$7.78 M 1.00 2026-08-16 -$1.72 M 1.00 2026-08-15 -$9.98 M 1.00 2026-08-14 -$7.71 M 1.01 2026-08-13 -$8.15 M 1.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.