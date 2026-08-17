التحليل الفني اليوم لـ dogwifhat sol (WIF) توفر صفحة dogwifhat sol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WIF، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل dogwifhat sol أدناه. التسجيل

تغير سعر dogwifhat sol (WIF) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1373 -- -3.52% -10.68% -27.47%

تحليل AI اليومي لـ dogwifhat sol تحليل WIF لتاريخ 2026-07-29 تحليل WIF لتاريخ 2026-07-28 تحليل dogwifhat sol لتاريخ 2026-07-29 استمرار تدفق الأموال خارجاً : كانت بيانات صافي تدفق الأموال سلبية في 5 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجة خلال يومين أكثر من 280,000 USDT، مما يعكس رغبة قوية في سحب رؤوس الأموال من السوق ويشكل ضغطاً مستمراً على سعر عملة WIF.

: كانت بيانات صافي تدفق الأموال سلبية في 5 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجة خلال يومين أكثر من 280,000 USDT، مما يعكس رغبة قوية في سحب رؤوس الأموال من السوق ويشكل ضغطاً مستمراً على سعر عملة WIF. ازدحام مراكز الشراء لدى المتداولين الأفراد : بلغت نسبة حاملي مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.96، بينما وصلت النسبة لدى الحسابات النخبة إلى 4.02، مما يشير إلى تفاؤل مفرط من قبل كل من المتداولين الأفراد والنخبة، وازدحام شديد في مراكز الشراء بالسوق، ما ينذر بمخاطر حدوث تصحيح سعري.

: بلغت نسبة حاملي مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.96، بينما وصلت النسبة لدى الحسابات النخبة إلى 4.02، مما يشير إلى تفاؤل مفرط من قبل كل من المتداولين الأفراد والنخبة، وازدحام شديد في مراكز الشراء بالسوق، ما ينذر بمخاطر حدوث تصحيح سعري. كسر المستويات الفنية وهبوط السعر: انخفض السعر الحالي دون المتوسط المتحرك لـ 20 يوماً على الرسم البياني لكل من ساعة واحدة و4 ساعات (حوالي 0.147 USDT)، كما تراجع مؤشر J في مؤشر KDJ اليومي إلى مستوى 25، مما يؤكد ضعف الاتجاه قصير الأجل وتعرض سعر العملة لمزيد من ضغوط الهبوط. استمرار تدفق الأموال خارجاً : كانت بيانات صافي تدفق الأموال سلبية في 5 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجة خلال يومين أكثر من 280,000 USDT، مما يعكس رغبة قوية في سحب رؤوس الأموال من السوق ويشكل ضغطاً مستمراً على سعر عملة WIF.

: كانت بيانات صافي تدفق الأموال سلبية في 5 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجة خلال يومين أكثر من 280,000 USDT، مما يعكس رغبة قوية في سحب رؤوس الأموال من السوق ويشكل ضغطاً مستمراً على سعر عملة WIF. ازدحام مراكز الشراء لدى المتداولين الأفراد : بلغت نسبة حاملي مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.96، بينما وصلت النسبة لدى الحسابات النخبة إلى 4.02، مما يشير إلى تفاؤل مفرط من قبل كل من المتداولين الأفراد والنخبة، وازدحام شديد في مراكز الشراء بالسوق، ما ينذر بمخاطر حدوث تصحيح سعري.

: بلغت نسبة حاملي مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.96، بينما وصلت النسبة لدى الحسابات النخبة إلى 4.02، مما يشير إلى تفاؤل مفرط من قبل كل من المتداولين الأفراد والنخبة، وازدحام شديد في مراكز الشراء بالسوق، ما ينذر بمخاطر حدوث تصحيح سعري. كسر المستويات الفنية وهبوط السعر: انخفض السعر الحالي دون المتوسط المتحرك لـ 20 يوماً على الرسم البياني لكل من ساعة واحدة و4 ساعات (حوالي 0.147 USDT)، كما تراجع مؤشر J في مؤشر KDJ اليومي إلى مستوى 25، مما يؤكد ضعف الاتجاه قصير الأجل وتعرض سعر العملة لمزيد من ضغوط الهبوط. تحليل dogwifhat sol لتاريخ 2026-07-28 استمرار تدفق الأموال للخارج : شهد WIF صافي تدفق أموال ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية (حوالي 140,000 USDT في يوم 27)، مما يشير إلى انسحاب السيولة من السوق وتشكيل ضغط هبوطي على سعر العملة.

: شهد WIF صافي تدفق أموال ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية (حوالي 140,000 USDT في يوم 27)، مما يشير إلى انسحاب السيولة من السوق وتشكيل ضغط هبوطي على سعر العملة. اختلال توازن نسبة الصعود/الهبوط : بلغت نسبة مراكز العقود الطويلة مقابل القصيرة 5.9، مع تجاوز نسبة المراكز الطويلة في حسابات النخبة 86%؛ وفي ظل هذا التفاؤل المفرط، تزداد مخاطر التصحيح السعري ويرتفع احتمال حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الطويلة.

: بلغت نسبة مراكز العقود الطويلة مقابل القصيرة 5.9، مع تجاوز نسبة المراكز الطويلة في حسابات النخبة 86%؛ وفي ظل هذا التفاؤل المفرط، تزداد مخاطر التصحيح السعري ويرتفع احتمال حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الطويلة. ضعف المؤشرات الفنية: انحنى مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني اليومي نحو الأسفل، وانخفض السعر دون المتوسط المتحرك لـ 5 أيام، مما يشير إلى توجه هبوطي قصير المدى والحاجة إلى مزيد من التأكيد لمستويات الدعم. استمرار تدفق الأموال للخارج : شهد WIF صافي تدفق أموال ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية (حوالي 140,000 USDT في يوم 27)، مما يشير إلى انسحاب السيولة من السوق وتشكيل ضغط هبوطي على سعر العملة.

: شهد WIF صافي تدفق أموال ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية (حوالي 140,000 USDT في يوم 27)، مما يشير إلى انسحاب السيولة من السوق وتشكيل ضغط هبوطي على سعر العملة. اختلال توازن نسبة الصعود/الهبوط : بلغت نسبة مراكز العقود الطويلة مقابل القصيرة 5.9، مع تجاوز نسبة المراكز الطويلة في حسابات النخبة 86%؛ وفي ظل هذا التفاؤل المفرط، تزداد مخاطر التصحيح السعري ويرتفع احتمال حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الطويلة.

: بلغت نسبة مراكز العقود الطويلة مقابل القصيرة 5.9، مع تجاوز نسبة المراكز الطويلة في حسابات النخبة 86%؛ وفي ظل هذا التفاؤل المفرط، تزداد مخاطر التصحيح السعري ويرتفع احتمال حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الطويلة. ضعف المؤشرات الفنية: انحنى مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني اليومي نحو الأسفل، وانخفض السعر دون المتوسط المتحرك لـ 5 أيام، مما يشير إلى توجه هبوطي قصير المدى والحاجة إلى مزيد من التأكيد لمستويات الدعم.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Dogwifhat sol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Dogwifhat sol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 2 حيادي 10 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 4 شراء 10 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 6 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1372 0.1372 R2 0.1372 0.1371 R1 0.1371 0.1371 PP 0.1371 0.1371 S1 0.137 0.137 S2 0.137 0.137 S3 0.1369 0.137

إشارات السوق الخاصة بـ Dogwifhat sol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.06M $30.03 M $31.09 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.15M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.84 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.99 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.28M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $6.59 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $6.31 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Dogwifhat sol صافي التدفق سعر WIFUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.15 M 0.14 2026-08-16 -$0.04 M 0.14 2026-08-15 $0.02 M 0.14 2026-08-14 -$0.10 M 0.14 2026-08-13 -$0.21 M 0.14 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق dogwifhat sol (WIF) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر dogwifhat sol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT WIF $0.1374 $0.1374 $0.1374 -0.50% 1.85M (USDT) تداول / USDC WIF $0.1373 $0.1373 $0.1373 -0.43% 390.59K (USDT) تداول / EUR WIF $0.1185 $0.1185 $0.1185 -0.75% 471.27K (USDT) تداول