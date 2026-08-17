شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Dogwifhat sol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Dogwifhat sol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WIF

معلومات سعر WIF

ما هو WIF

الموقع الرسمي لـ WIF

اقتصاد توكن WIF

توقعات سعر WIF

سجل WIF

دليل شراء WIF

محول عملة WIF إلى الفيات

عقود WIF الفورية

WIF عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ dogwifhat sol (WIF)

التحليل الفني اليوم لـ dogwifhat sol (WIF)

توفر صفحة dogwifhat sol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WIF، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل dogwifhat sol أدناه.

تغير سعر dogwifhat sol (WIF)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1373---3.52%-10.68%-27.47%
اعرف المزيد عن سعر dogwifhat sol

تحليل AI اليومي لـ dogwifhat sol

تحليل dogwifhat sol لتاريخ 2026-07-29

  • استمرار تدفق الأموال خارجاً: كانت بيانات صافي تدفق الأموال سلبية في 5 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجة خلال يومين أكثر من 280,000 USDT، مما يعكس رغبة قوية في سحب رؤوس الأموال من السوق ويشكل ضغطاً مستمراً على سعر عملة WIF.
  • ازدحام مراكز الشراء لدى المتداولين الأفراد: بلغت نسبة حاملي مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.96، بينما وصلت النسبة لدى الحسابات النخبة إلى 4.02، مما يشير إلى تفاؤل مفرط من قبل كل من المتداولين الأفراد والنخبة، وازدحام شديد في مراكز الشراء بالسوق، ما ينذر بمخاطر حدوث تصحيح سعري.
  • كسر المستويات الفنية وهبوط السعر: انخفض السعر الحالي دون المتوسط المتحرك لـ 20 يوماً على الرسم البياني لكل من ساعة واحدة و4 ساعات (حوالي 0.147 USDT)، كما تراجع مؤشر J في مؤشر KDJ اليومي إلى مستوى 25، مما يؤكد ضعف الاتجاه قصير الأجل وتعرض سعر العملة لمزيد من ضغوط الهبوط.

تحليل dogwifhat sol لتاريخ 2026-07-28

  • استمرار تدفق الأموال للخارج: شهد WIF صافي تدفق أموال ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية (حوالي 140,000 USDT في يوم 27)، مما يشير إلى انسحاب السيولة من السوق وتشكيل ضغط هبوطي على سعر العملة.
  • اختلال توازن نسبة الصعود/الهبوط: بلغت نسبة مراكز العقود الطويلة مقابل القصيرة 5.9، مع تجاوز نسبة المراكز الطويلة في حسابات النخبة 86%؛ وفي ظل هذا التفاؤل المفرط، تزداد مخاطر التصحيح السعري ويرتفع احتمال حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الطويلة.
  • ضعف المؤشرات الفنية: انحنى مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني اليومي نحو الأسفل، وانخفض السعر دون المتوسط المتحرك لـ 5 أيام، مما يشير إلى توجه هبوطي قصير المدى والحاجة إلى مزيد من التأكيد لمستويات الدعم.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Dogwifhat sol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Dogwifhat sol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 10
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 4شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 6شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1372
0.1372
R2
0.1372
0.1371
R1
0.1371
0.1371
PP
0.1371
0.1371
S1
0.137
0.137
S2
0.137
0.137
S3
0.1369
0.137

إشارات السوق الخاصة بـ Dogwifhat sol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.06M
$30.03 M
$31.09 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.15M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.84 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.99 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.28M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$6.59 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$6.31 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Dogwifhat sol

صافي التدفقسعر WIFUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.15 M0.14
2026-08-16-$0.04 M0.14
2026-08-15$0.02 M0.14
2026-08-14-$0.10 M0.14
2026-08-13-$0.21 M0.14

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن dogwifhat sol

تداول أسواق dogwifhat sol (WIF) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر dogwifhat sol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWIF
$0.1374
$0.1374$0.1374
-0.50%
1.85M (USDT)
/USDCWIF
$0.1373
$0.1373$0.1373
-0.43%
390.59K (USDT)
/EURWIF
$0.1185
$0.1185$0.1185
-0.75%
471.27K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WIF إلى USD

المبلغ

WIF
WIF
USD
USD

1 WIF = 0.1373 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.