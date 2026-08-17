التحليل الفني اليوم لـ dogwifhat sol (WIF)
تغير سعر dogwifhat sol (WIF)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.1373
|--
|-3.52%
|-10.68%
|-27.47%
تحليل AI اليومي لـ dogwifhat sol
تحليل dogwifhat sol لتاريخ 2026-07-29
- استمرار تدفق الأموال خارجاً: كانت بيانات صافي تدفق الأموال سلبية في 5 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجة خلال يومين أكثر من 280,000 USDT، مما يعكس رغبة قوية في سحب رؤوس الأموال من السوق ويشكل ضغطاً مستمراً على سعر عملة WIF.
- ازدحام مراكز الشراء لدى المتداولين الأفراد: بلغت نسبة حاملي مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.96، بينما وصلت النسبة لدى الحسابات النخبة إلى 4.02، مما يشير إلى تفاؤل مفرط من قبل كل من المتداولين الأفراد والنخبة، وازدحام شديد في مراكز الشراء بالسوق، ما ينذر بمخاطر حدوث تصحيح سعري.
- كسر المستويات الفنية وهبوط السعر: انخفض السعر الحالي دون المتوسط المتحرك لـ 20 يوماً على الرسم البياني لكل من ساعة واحدة و4 ساعات (حوالي 0.147 USDT)، كما تراجع مؤشر J في مؤشر KDJ اليومي إلى مستوى 25، مما يؤكد ضعف الاتجاه قصير الأجل وتعرض سعر العملة لمزيد من ضغوط الهبوط.
تحليل dogwifhat sol لتاريخ 2026-07-28
- استمرار تدفق الأموال للخارج: شهد WIF صافي تدفق أموال ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية (حوالي 140,000 USDT في يوم 27)، مما يشير إلى انسحاب السيولة من السوق وتشكيل ضغط هبوطي على سعر العملة.
- اختلال توازن نسبة الصعود/الهبوط: بلغت نسبة مراكز العقود الطويلة مقابل القصيرة 5.9، مع تجاوز نسبة المراكز الطويلة في حسابات النخبة 86%؛ وفي ظل هذا التفاؤل المفرط، تزداد مخاطر التصحيح السعري ويرتفع احتمال حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الطويلة.
- ضعف المؤشرات الفنية: انحنى مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني اليومي نحو الأسفل، وانخفض السعر دون المتوسط المتحرك لـ 5 أيام، مما يشير إلى توجه هبوطي قصير المدى والحاجة إلى مزيد من التأكيد لمستويات الدعم.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Dogwifhat sol
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Dogwifhat sol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء قوي
|بيع 0
|حيادي 4
|شراء 10
|المؤشرات الفنية:
|حيادي
|بيع 2
|حيادي 6
|شراء 4
إشارات السوق الخاصة بـ Dogwifhat sol
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Dogwifhat sol
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.15 M
|0.14
|2026-08-16
|-$0.04 M
|0.14
|2026-08-15
|$0.02 M
|0.14
|2026-08-14
|-$0.10 M
|0.14
|2026-08-13
|-$0.21 M
|0.14
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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