توكنوميكس Safe Token (SAFE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Safe Token (SAFE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Safe Token (SAFE) Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. الموقع الرسمي: https://safe.global/ الوثيقة البيضاء: https://docs.gnosis-safe.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe اشتر SAFE الآن!

توكنوميكس Safe Token (SAFE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Safe Token (SAFE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 275.65M $ 275.65M $ 275.65M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 620.41M $ 620.41M $ 620.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 444.30M $ 444.30M $ 444.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 السعر الحالي: $ 0.4443 $ 0.4443 $ 0.4443 معرفة المزيد عن سعر Safe Token (SAFE)

توكنوميكس Safe Token (SAFE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Safe Token (SAFE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAFE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAFE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAFE، استكشف السعر المباشر لتوكن SAFE!

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