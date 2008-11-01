التحليل الفني اليوم لـ Bitcoin (BTC) توفر صفحة Bitcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BTC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bitcoin أدناه. التسجيل

تغير سعر Bitcoin (BTC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $63,417.87 -- -2.88% -0.93% -17.34%

تحليل AI اليومي لـ Bitcoin تحليل BTC لليوم تحليل BTC للأمس تحليل Bitcoin اليوم 2026-08-17 المدى القصير: من المرجح أن يستمر التذبذب في نطاق 62,400 - 64,500 دولار خلال الأيام القليلة القادمة. يُظهر مؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 15 دقيقة تشبعًا في المستويات العليا مع ضعف زخم مؤشر MACD، مما يشير إلى ضعف الارتداد قصير المدى؛ تبلغ نسبة تمويل العقود الآجلة 0.0038% فقط، وهو مستوى محايد إلى منخفض، مع غياب محركات قوية لاتجاه أحادي الجانب؛ تتبدل نسبة البيع والشراء النشط بشكل متكرر بين 0.83 و1.12 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس منافسة شرسة بين المضاربين على الصعود والهبوط؛ وعلى الرغم من بقاء نسبة المضاربة على الصعود مقابل الهبوط لحسابات النخبة فوق 1.6 مما يشير إلى ميل صعودي، إلا أن صافي التدفقات الخارجة الأسبوعية من صناديق ETF الفورية البالغ 390 مليون دولار ومؤشر الخوف والطمع عند 30 (خوف) يشيران إلى ضعف دعم جانب الشراء، مما يستدعي الحذر من اختبار هبوطي لمستوى الدعم عند الحد السفلي لنطاق بولينجر البالغ 62,400 دولار.

المدى الطويل: تشهد الأشهر المقبلة فترة شد وجذب بين تحسن السيولة الكلية وضغوط البيع الهيكلية. على الجانب الإيجابي، عززت طلبات Cboe لصناديق ETF برافعة مالية 3x، والقفزة الكبيرة في خيارات الشراء من UBS بمقدار 24 ضعفًا، وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، من رغبة المؤسسات في التخصيص، كما يشير مؤشر AHR999 عند 0.33 إلى منطقة استثمار دوري تاريخية منخفضة القيمة؛ أما على الجانب السلبي، فقد سجل المعروض المتداول من البيتكوين المتدفق للخارج رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 3.56 مليون وحدة، وأدى الارتفاع الكبير في عوائد السندات العالمية إلى الضغط على تقييمات الأصول المحفوفة بالمخاطر، كما أدى تأجيل قانون CLARITY إلى سبتمبر إلى إطالة فترة الفراغ التنظيمي، ولا يزال انعكاس الاتجاه طويل المدى يتطلب تأكيدًا مزدوجًا بضخ السيولة الكلية وتطبيق اللوائح التنظيمية.

التوصيات: يمر السوق حاليًا بمرحلة معقدة تتداخل فيها منطقة البيع التاريخية مع منطقة التقييم المنخفض، لذا يُنصح بتبني استراتيجية دفاعية. يجب على المتداولين قصيري المدى خفض الرافعة المالية والتحكم الصارم في المراكز، وتجنب المطاردة المتكررة للارتفاعات والبيع عند الانخفاضات داخل نطاق التذبذب؛ يمكن للمستثمرين طويلي المدى التركيز على إرشادات مؤشر AHR999، واعتماد الاستثمار الدوري على دفعات أثناء فترات الخوف الشديد بدلاً من الدخول بمراكز ثقيلة دفعة واحدة؛ تابعوا عن كثب فعالية مستوى الدعم الرئيسي عند 62,400 دولار والتطورات المتعلقة بالقانون التنظيمي في سبتمبر، وفكروا في زيادة المراكز بعد تأكيد الاختراق بحجم تداول مرتفع لمستوى 65,000 دولار أو تحول واضح في سياسة الاقتصاد الكلي. المدى القصير: من المرجح أن يستمر التذبذب في نطاق 62,400 - 64,500 دولار خلال الأيام القليلة القادمة. يُظهر مؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 15 دقيقة تشبعًا في المستويات العليا مع ضعف زخم مؤشر MACD، مما يشير إلى ضعف الارتداد قصير المدى؛ تبلغ نسبة تمويل العقود الآجلة 0.0038% فقط، وهو مستوى محايد إلى منخفض، مع غياب محركات قوية لاتجاه أحادي الجانب؛ تتبدل نسبة البيع والشراء النشط بشكل متكرر بين 0.83 و1.12 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس منافسة شرسة بين المضاربين على الصعود والهبوط؛ وعلى الرغم من بقاء نسبة المضاربة على الصعود مقابل الهبوط لحسابات النخبة فوق 1.6 مما يشير إلى ميل صعودي، إلا أن صافي التدفقات الخارجة الأسبوعية من صناديق ETF الفورية البالغ 390 مليون دولار ومؤشر الخوف والطمع عند 30 (خوف) يشيران إلى ضعف دعم جانب الشراء، مما يستدعي الحذر من اختبار هبوطي لمستوى الدعم عند الحد السفلي لنطاق بولينجر البالغ 62,400 دولار.

المدى الطويل: تشهد الأشهر المقبلة فترة شد وجذب بين تحسن السيولة الكلية وضغوط البيع الهيكلية. على الجانب الإيجابي، عززت طلبات Cboe لصناديق ETF برافعة مالية 3x، والقفزة الكبيرة في خيارات الشراء من UBS بمقدار 24 ضعفًا، وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، من رغبة المؤسسات في التخصيص، كما يشير مؤشر AHR999 عند 0.33 إلى منطقة استثمار دوري تاريخية منخفضة القيمة؛ أما على الجانب السلبي، فقد سجل المعروض المتداول من البيتكوين المتدفق للخارج رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 3.56 مليون وحدة، وأدى الارتفاع الكبير في عوائد السندات العالمية إلى الضغط على تقييمات الأصول المحفوفة بالمخاطر، كما أدى تأجيل قانون CLARITY إلى سبتمبر إلى إطالة فترة الفراغ التنظيمي، ولا يزال انعكاس الاتجاه طويل المدى يتطلب تأكيدًا مزدوجًا بضخ السيولة الكلية وتطبيق اللوائح التنظيمية.

التوصيات: يمر السوق حاليًا بمرحلة معقدة تتداخل فيها منطقة البيع التاريخية مع منطقة التقييم المنخفض، لذا يُنصح بتبني استراتيجية دفاعية. يجب على المتداولين قصيري المدى خفض الرافعة المالية والتحكم الصارم في المراكز، وتجنب المطاردة المتكررة للارتفاعات والبيع عند الانخفاضات داخل نطاق التذبذب؛ يمكن للمستثمرين طويلي المدى التركيز على إرشادات مؤشر AHR999، واعتماد الاستثمار الدوري على دفعات أثناء فترات الخوف الشديد بدلاً من الدخول بمراكز ثقيلة دفعة واحدة؛ تابعوا عن كثب فعالية مستوى الدعم الرئيسي عند 62,400 دولار والتطورات المتعلقة بالقانون التنظيمي في سبتمبر، وفكروا في زيادة المراكز بعد تأكيد الاختراق بحجم تداول مرتفع لمستوى 65,000 دولار أو تحول واضح في سياسة الاقتصاد الكلي. تحليل Bitcoin الأمس 2026-08-16 زيادة حيازات المؤسسات : أوقف صندوق هارفارد للتبرعات تقليص حيازاته من IBIT، لتبلغ حيازته حوالي 101 مليون دولار؛ كما شهد بنك يو بي إس ارتفاعاً في خيارات الشراء على IBIT بمقدار 24 ضعفاً. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: دعم إيجابي.

: أوقف صندوق هارفارد للتبرعات تقليص حيازاته من IBIT، لتبلغ حيازته حوالي 101 مليون دولار؛ كما شهد بنك يو بي إس ارتفاعاً في خيارات الشراء على IBIT بمقدار 24 ضعفاً. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: دعم إيجابي. تدفقات خارجة من صناديق ETF : سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 131.1 مليون دولار أمس، ووصل صافي التدفقات الخارجة الأسبوعية إلى 389.7 مليون دولار. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: ضغط هبوطي.

: سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 131.1 مليون دولار أمس، ووصل صافي التدفقات الخارجة الأسبوعية إلى 389.7 مليون دولار. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: ضغط هبوطي. المخاطر الجيوسياسية: تصاعد التوترات في مضيق هرمز، واتخاذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد إيران، مما أدى إلى ارتفاع مشاعر تجنب المخاطر. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: تقلبات قصيرة الأجل. زيادة حيازات المؤسسات : أوقف صندوق هارفارد للتبرعات تقليص حيازاته من IBIT، لتبلغ حيازته حوالي 101 مليون دولار؛ كما شهد بنك يو بي إس ارتفاعاً في خيارات الشراء على IBIT بمقدار 24 ضعفاً. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: دعم إيجابي.

: أوقف صندوق هارفارد للتبرعات تقليص حيازاته من IBIT، لتبلغ حيازته حوالي 101 مليون دولار؛ كما شهد بنك يو بي إس ارتفاعاً في خيارات الشراء على IBIT بمقدار 24 ضعفاً. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: دعم إيجابي. تدفقات خارجة من صناديق ETF : سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 131.1 مليون دولار أمس، ووصل صافي التدفقات الخارجة الأسبوعية إلى 389.7 مليون دولار. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: ضغط هبوطي.

: سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 131.1 مليون دولار أمس، ووصل صافي التدفقات الخارجة الأسبوعية إلى 389.7 مليون دولار. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: ضغط هبوطي. المخاطر الجيوسياسية: تصاعد التوترات في مضيق هرمز، واتخاذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد إيران، مما أدى إلى ارتفاع مشاعر تجنب المخاطر. العملات المتأثرة: BTC؛ اتجاه التأثير: تقلبات قصيرة الأجل.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bitcoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bitcoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 14 حيادي 1 شراء 11 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 63,390.1333 63,390.0666 R2 63,390.0666 63,390.0284 R1 63,390.0333 63,390.0048 PP 63,389.9666 63,389.9666 S1 63,389.9333 63,389.9284 S2 63,389.8666 63,389.9048 S3 63,389.8333 63,389.8666

إشارات السوق الخاصة بـ Bitcoin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 24.02M $314.67 M $290.65 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -113.61M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $3,158.26 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $3,271.87 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 4.63M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $11,647.57 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $11,642.94 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Bitcoin صافي التدفق سعر BTCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$5.96 M 63,659.06 2026-08-16 $41.93 M 63,153.42 2026-08-15 -$0.59 M 63,104.90 2026-08-14 $65.75 M 63,000.00 2026-08-13 $13.16 M 63,427.40 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.