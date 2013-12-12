التحليل الفني اليوم لـ DOGE (DOGE) توفر صفحة DOGE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOGE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DOGE أدناه. التسجيل

تغير سعر DOGE (DOGE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07022 -- +0.22% -2.71% -32.32%

تحليل AI اليومي لـ DOGE تحليل DOGE لليوم تحليل DOGE للأمس تحليل DOGE اليوم 2026-08-17 المدى القصير: السعر الحالي حوالي 0.0702، ومؤشر KDJ على إطار 15 دقيقة يتراجع من مستويات مرتفعة (انخفضت قيمة J من 89 إلى 20)، ورغم الارتداد على إطار 4 ساعات إلا أنه يواجه ضغطًا من متوسط MA50 (0.07025)؛ وخلال الأيام السبعة الماضية، استمر صافي التدفقات الخارجة للأموال بأكثر من 13 مليون دولار، وبلغت نسبة العقود الطويلة إلى القصيرة 5.23 مع ازدحام شديد في المراكز الطويلة لحسابات النخبة (8.74)، وسيطرت أوامر البيع النشطة خلال الفترات الحرجة، مما يشير إلى ضعف زخم الصعود ومواجهة مخاطر تصحيح على المدى القصير، مع ترقب مستوى الدعم عند 0.0698 والمقاومة عند 0.0705.

المدى الطويل: مؤشر AHR999 عند 0.335 فقط مما يضعه في منطقة التقييم المنخفض، ومؤشر الخوف والطمع عند 30 يعكس تشاؤمًا شديدًا في السوق ويتميز بسمات قاع الدورة؛ لكن DOGE يفتقر إلى سرد أساسي مستقل، وعدم دمج X Money أدى إلى ضعف المحفزات الخارجية، وترتيب المتوسطات المتحركة الأسبوعية هبوطي (MA50 < MA200)، ولا يزال الاتجاه طويل المدى ضعيفًا، ويتطلب انتظار تحول السيولة الكلية أو اختراق جوهري في النظام البيئي لتأكيد الانعكاس.

التوصية: نظرًا لاستمرار تدفق الأموال للخارج والازدحام المفرط في المراكز الطويلة للمشتقات، يُنصح بالتزام الحيطة أو الدخول بمراكز خفيفة للاختبار، وتجنب الشراء عند القمم؛ وفي حال المشاركة في التداول يجب التحكم الصارم في الرافعة المالية وتحديد وقف الخسارة، وانتظار تحول تدفقات الأموال إلى إيجابية وظهور إشارات استقرار فنية قبل التفكير في التمركز التدريجي. المدى القصير: السعر الحالي حوالي 0.0702، ومؤشر KDJ على إطار 15 دقيقة يتراجع من مستويات مرتفعة (انخفضت قيمة J من 89 إلى 20)، ورغم الارتداد على إطار 4 ساعات إلا أنه يواجه ضغطًا من متوسط MA50 (0.07025)؛ وخلال الأيام السبعة الماضية، استمر صافي التدفقات الخارجة للأموال بأكثر من 13 مليون دولار، وبلغت نسبة العقود الطويلة إلى القصيرة 5.23 مع ازدحام شديد في المراكز الطويلة لحسابات النخبة (8.74)، وسيطرت أوامر البيع النشطة خلال الفترات الحرجة، مما يشير إلى ضعف زخم الصعود ومواجهة مخاطر تصحيح على المدى القصير، مع ترقب مستوى الدعم عند 0.0698 والمقاومة عند 0.0705.

المدى الطويل: مؤشر AHR999 عند 0.335 فقط مما يضعه في منطقة التقييم المنخفض، ومؤشر الخوف والطمع عند 30 يعكس تشاؤمًا شديدًا في السوق ويتميز بسمات قاع الدورة؛ لكن DOGE يفتقر إلى سرد أساسي مستقل، وعدم دمج X Money أدى إلى ضعف المحفزات الخارجية، وترتيب المتوسطات المتحركة الأسبوعية هبوطي (MA50 < MA200)، ولا يزال الاتجاه طويل المدى ضعيفًا، ويتطلب انتظار تحول السيولة الكلية أو اختراق جوهري في النظام البيئي لتأكيد الانعكاس.

التوصية: نظرًا لاستمرار تدفق الأموال للخارج والازدحام المفرط في المراكز الطويلة للمشتقات، يُنصح بالتزام الحيطة أو الدخول بمراكز خفيفة للاختبار، وتجنب الشراء عند القمم؛ وفي حال المشاركة في التداول يجب التحكم الصارم في الرافعة المالية وتحديد وقف الخسارة، وانتظار تحول تدفقات الأموال إلى إيجابية وظهور إشارات استقرار فنية قبل التفكير في التمركز التدريجي. تحليل DOGE الأمس 2026-08-16 تحركات الحيتان : اشترت الحيتان مؤخرًا ما يقرب من 200 مليون عملة DOGE، وزادت العناوين النشطة بنسبة 16% خلال أسبوع، مما يشير إلى تعافي الاهتمام على السلسلة، وهو ما يوفر دعمًا معينًا لسعر العملة.

: اشترت الحيتان مؤخرًا ما يقرب من 200 مليون عملة DOGE، وزادت العناوين النشطة بنسبة 16% خلال أسبوع، مما يشير إلى تعافي الاهتمام على السلسلة، وهو ما يوفر دعمًا معينًا لسعر العملة. استمرار تدفق الأموال للخارج : كان صافي تدفق الأموال سالبًا بشكل مستمر خلال الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز التدفقات الخارجة التراكمية عشرة ملايين دولار، مما يشير إلى انسحاب أموال السوق وتشكيل ضغط على سعر العملة.

: كان صافي تدفق الأموال سالبًا بشكل مستمر خلال الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز التدفقات الخارجة التراكمية عشرة ملايين دولار، مما يشير إلى انسحاب أموال السوق وتشكيل ضغط على سعر العملة. مشاعر شراء عالية لدى المستثمرين الأفراد: تجاوزت نسبة حاملي مراكز الشراء والبيع في العقود الآجلة 5.5، لكن معدل التمويل بلغ 0.006% فقط، مما يدل على تفاؤل المستثمرين الأفراد الشديد ولكن برغبة ضعيفة في استخدام الرافعة المالية، وبالتالي فإن زخم الارتداد غير كافٍ وتوجد مخاطر بتصحيح السعر. تحركات الحيتان : اشترت الحيتان مؤخرًا ما يقرب من 200 مليون عملة DOGE، وزادت العناوين النشطة بنسبة 16% خلال أسبوع، مما يشير إلى تعافي الاهتمام على السلسلة، وهو ما يوفر دعمًا معينًا لسعر العملة.

: اشترت الحيتان مؤخرًا ما يقرب من 200 مليون عملة DOGE، وزادت العناوين النشطة بنسبة 16% خلال أسبوع، مما يشير إلى تعافي الاهتمام على السلسلة، وهو ما يوفر دعمًا معينًا لسعر العملة. استمرار تدفق الأموال للخارج : كان صافي تدفق الأموال سالبًا بشكل مستمر خلال الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز التدفقات الخارجة التراكمية عشرة ملايين دولار، مما يشير إلى انسحاب أموال السوق وتشكيل ضغط على سعر العملة.

: كان صافي تدفق الأموال سالبًا بشكل مستمر خلال الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز التدفقات الخارجة التراكمية عشرة ملايين دولار، مما يشير إلى انسحاب أموال السوق وتشكيل ضغط على سعر العملة. مشاعر شراء عالية لدى المستثمرين الأفراد: تجاوزت نسبة حاملي مراكز الشراء والبيع في العقود الآجلة 5.5، لكن معدل التمويل بلغ 0.006% فقط، مما يدل على تفاؤل المستثمرين الأفراد الشديد ولكن برغبة ضعيفة في استخدام الرافعة المالية، وبالتالي فإن زخم الارتداد غير كافٍ وتوجد مخاطر بتصحيح السعر.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DOGE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DOGE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 1 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.07024 0.07023 R2 0.07023 0.07022 R1 0.07022 0.07022 PP 0.07021 0.07021 S1 0.0702 0.0702 S2 0.07019 0.0702 S3 0.07018 0.07019

إشارات السوق الخاصة بـ DOGE صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 11.10M $97.63 M $86.53 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -1.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $65.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $66.14 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -2.62M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $222.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $224.86 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ DOGE صافي التدفق سعر DOGEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.57 M 0.07 2026-08-16 -$1.04 M 0.07 2026-08-15 -$1.02 M 0.07 2026-08-14 -$1.26 M 0.07 2026-08-13 -$5.45 M 0.07 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق DOGE (DOGE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DOGE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT DOGE $0.07021 $0.07021 $0.07021 +0.18% 50.96M (USDT) تداول / USDC DOGE $0.07012 $0.07012 $0.07012 +0.18% 386.45K (USDT) تداول / USD1 DOGE $0.07021 $0.07021 $0.07021 +0.18% 5.80M (USDT) تداول