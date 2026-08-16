التحليل الفني اليوم لـ SUI (SUI)
توفر صفحة SUI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SUI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SUI أدناه.
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تحليل AI اليومي لـ SUI
تحليل SUI اليوم 2026-08-17
- المدى القصير: ضغط البيع الناتج عن فتح التداول يؤدي إلى تدفق الأموال للخارج، ونسبة المضاربين على الصعود والهبوط المرتفعة تنطوي على مخاطر تصحيح
- المدى الطويل: السرد البيئي يدعم السعر، لكن الضغط الناتج عن فتح التداول يحتاج وقتًا لاستيعابه
- التوصية: تجنب المطاردة الشرائية في المدى القصير، وانتظار إشارات الاستقرار قبل الدخول التدريجي على دفعات
تحليل SUI الأمس 2026-08-16
- نسبة عقود الشراء المرتفعة: تصل نسبة مراكز الشراء إلى البيع لعملة SUI إلى 6.3، مع معدل تمويل إيجابي، مما يشير إلى ازدحام مراكز الشراء. العملة المتأثرة: SUI، الاتجاه: زيادة مخاطر التصحيح على المدى القصير.
- استمرار صافي التدفقات الداخلة للأموال: تجاوز صافي التدفقات الداخلة للأموال خلال الأيام الثلاثة الماضية 1.16 مليون USDT، مما يشير إلى تجميع الأموال الرئيسية للمراكز عند المستويات المنخفضة. العملة المتأثرة: SUI، الاتجاه: توفير دعم على المدى المتوسط.
- ضغوط فنية: انخفض السعر دون متوسطي MA20 لإطار 4 ساعات والإطار اليومي، وتشكل تقاطع هبوطي لمؤشر KDJ عند مستويات مرتفعة. العملة المتأثرة: SUI، الاتجاه: هبوط.
تدفق رأس المال الخاص بـ SUI
صافي التدفقسعر SUIUSDT
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