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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SUI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SUI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SUI

معلومات سعر SUI

ما هو SUI

الوثيقة البيضاء لـ SUI

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التحليل الفني اليوم لـ SUI (SUI)

التحليل الفني اليوم لـ SUI (SUI)

توفر صفحة SUI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SUI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SUI أدناه.

تغير سعر SUI (SUI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تحليل AI اليومي لـ SUI

تحليل SUI اليوم 2026-08-17

  • المدى القصير: ضغط البيع الناتج عن فتح التداول يؤدي إلى تدفق الأموال للخارج، ونسبة المضاربين على الصعود والهبوط المرتفعة تنطوي على مخاطر تصحيح
  • المدى الطويل: السرد البيئي يدعم السعر، لكن الضغط الناتج عن فتح التداول يحتاج وقتًا لاستيعابه
  • التوصية: تجنب المطاردة الشرائية في المدى القصير، وانتظار إشارات الاستقرار قبل الدخول التدريجي على دفعات

تحليل SUI الأمس 2026-08-16

  • نسبة عقود الشراء المرتفعة: تصل نسبة مراكز الشراء إلى البيع لعملة SUI إلى 6.3، مع معدل تمويل إيجابي، مما يشير إلى ازدحام مراكز الشراء. العملة المتأثرة: SUI، الاتجاه: زيادة مخاطر التصحيح على المدى القصير.
  • استمرار صافي التدفقات الداخلة للأموال: تجاوز صافي التدفقات الداخلة للأموال خلال الأيام الثلاثة الماضية 1.16 مليون USDT، مما يشير إلى تجميع الأموال الرئيسية للمراكز عند المستويات المنخفضة. العملة المتأثرة: SUI، الاتجاه: توفير دعم على المدى المتوسط.
  • ضغوط فنية: انخفض السعر دون متوسطي MA20 لإطار 4 ساعات والإطار اليومي، وتشكل تقاطع هبوطي لمؤشر KDJ عند مستويات مرتفعة. العملة المتأثرة: SUI، الاتجاه: هبوط.

تدفق رأس المال الخاص بـ SUI

صافي التدفقسعر SUIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SUI إلى USD

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