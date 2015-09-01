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التحليل الفني اليوم لـ Cardano (ADA)

التحليل الفني اليوم لـ Cardano (ADA)

توفر صفحة Cardano تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ADA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cardano أدناه.

تغير سعر Cardano (ADA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1768---10.98%+6.37%-30.01%
اعرف المزيد عن سعر Cardano

تحليل AI اليومي لـ Cardano

تحليل Cardano لتاريخ 2026-07-29

  • الحيتان تواصل التراكم: ارتفعت نسبة حيازات عناوين حيتان ADA إلى 67% (أعلى مستوى منذ عام 2020)، وشهدت تدفقات صافية كبيرة للأموال مؤخرًا (حوالي 1.738 مليون USDT بالأمس)، مما يشير إلى أن كبار المستثمرين يقومون بتجميع العملات بنشاط عند مستويات منخفضة، مما يوفر دعمًا قويًا لسعر العملة.
  • ارتداد فني من منطقة التشبع البيعي: بعد أن لامس سعر ADA أدنى مستوى له في 4 سنوات، شكل مؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات تقاطعًا ذهبيًا (ارتفعت قيمة J إلى 95)، وخرج مؤشر RSI من منطقة التشبع البيعي، وتجاوز السعر المتوسط المتحرك لـ 5 أيام، مما يعكس حاجة فنية قوية للإصلاح على المدى القصير واحتمالية استمرار الارتداد.
  • مشاعر تعاقدية صعودية شديدة: بلغت نسبة عدد المراكز الطويلة إلى القصيرة في عقود ADA الآجلة 3.71، بينما وصلت النسبة لدى حسابات النخبة إلى 7.45، مما يعكس مشاعر صعود عالية في السوق؛ وفي الوقت نفسه، جاء معدل التمويل إيجابيًا (0.01%)، مما يدل على تفوق القوة الصعودية، وعلى الرغم من أن معدل التمويل ليس مرتفعًا، إلا أن اقترانه بنسبة المراكز العالية يشير إلى زخم ارتدادي.

تحليل Cardano لتاريخ 2026-07-28

  • استمرار تدفق الأموال للخارج: شهد 6 من الأيام السبعة الماضية صافي تدفق للأموال إلى الخارج، وبلغ صافي التدفق الخارجي خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 2.158 مليون USDT، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يشكل ضغطًا هبوطيًا على سعر عملة ADA.
  • تفاؤل مفرط في العقود الآجلة: معدل تمويل العقود الحالي سلبي (-0.0119%)، مما يشير إلى هيمنة مراكز الشراء ولكن مع ضرورة دفع رسوم؛ بلغت نسبة مراكز الشراء إلى البيع لحسابات النخبة 4.78، بينما بلغت نسبة المستثمرين الأفراد حوالي 3.98، مما يعكس ازدحامًا مفرطًا في السوق واحتمالية حدوث تصحيح سعري.
  • ضغوط فنية: انخفض مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني اليومي إلى -3، ليدخل منطقة التشبع البيعي؛ انخفض السعر دون المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، وتعرض لضغوط من المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا (حوالي 0.165 USDT) من الأعلى، مما يشير إلى ضعف الاتجاه قصير المدى.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cardano

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cardano عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 4
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 2شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1768
0.1767
R2
0.1767
0.1767
R1
0.1767
0.1767
PP
0.1766
0.1766
S1
0.1766
0.1766
S2
0.1765
0.1766
S3
0.1765
0.1765

إشارات السوق الخاصة بـ Cardano

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.91M
$41.11 M
$42.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
1.16M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$28.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$26.96 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
2.19M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$67.78 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$65.59 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Cardano

صافي التدفقسعر ADAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.61 M0.18
2026-08-16-$0.02 M0.18
2026-08-15$0.14 M0.18
2026-08-14-$0.21 M0.18
2026-08-13-$0.03 M0.18

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Cardano

تداول أسواق Cardano (ADA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cardano المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTADA
$0.1768
$0.1768$0.1768
0.00%
14.34M (USDT)
/USDCADA
$0.1765
$0.1765$0.1765
-0.16%
185.86K (USDT)
/BTCADA
$0.000002784
$0.000002784$0.000002784
-0.64%
49.83K (USDT)
/EURADA
$0.1524
$0.1524$0.1524
-0.19%
376.88K (USDT)
/USD1ADA
$0.177
$0.177$0.177
+0.05%
299.82K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ADA إلى USD

المبلغ

ADA
ADA
USD
USD

1 ADA = 0.1768 USD

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