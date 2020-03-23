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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Solana، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Solana، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Solana (SOL)

التحليل الفني اليوم لـ Solana (SOL)

توفر صفحة Solana تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Solana أدناه.

تغير سعر Solana (SOL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$75.7---0.80%+1.29%-10.28%
اعرف المزيد عن سعر Solana

تحليل AI اليومي لـ Solana

تحليل Solana اليوم 2026-08-17

  • المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وتراجع نسبة الصعود/الهبوط، وضغوط تذبذب في المدى القصير.
  • المدى الطويل: تدعم تدفقات ETF والتوسع في RWA الأساسيات، مع تسارع تبني المؤسسات.
  • التوصية: التحكم في حجم المركز، التوزيع على مراحل، تحديد وقف الخسارة، وتجنب الشراء عند القمم.

تحليل Solana الأمس 2026-08-16

  • زيادة مقتنيات المؤسسات: استأنفت شركة Forward Industries عمليات الشراء لتتجاوز حيازاتها التراكمية 7.8 مليون وحدة، كما دخل أكبر بنك إسرائيلي (Leumi) في شراكة لتداول العملات المشفرة؛ مما يعزز تدفق أموال الحيتان والمؤسسات ويزيد من ثقة المستثمرين في الاحتفاظ بالعملات، وهو أمر إيجابي لصعود SOL.
  • الانكماش البيئي: تم تمرير مقترح Solana لزيادة رسوم المعاملات المعقدة بهدف رفع معدل حرق الرموز، وتجاوز حجم التداول على منصة Robinhood Chain DEX خلال 24 ساعة مبلغ 503 ملايين دولار؛ حيث يدعم تحسن الأساسيات ونشاط النظام البيئي سعر العملة، وهو عامل محفز لصعود SOL.
  • معدل التمويل: سجل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة سلبية (-0.0026%)، مما يشير إلى هيمنة البائعين على المكشوف واضطرارهم لدفع رسوم للمشترين؛ وبما أن السعر الحالي يقترب من مستوى الدعم، فهناك حاجة فنية للارتداد، مما يدعم ارتفاع SOL.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solana

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solana عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
75.65
75.64
R2
75.64
75.6323
R1
75.63
75.6276
PP
75.62
75.62
S1
75.61
75.6123
S2
75.6
75.6076
S3
75.59
75.6

إشارات السوق الخاصة بـ Solana

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
2.29M
$257.30 M
$255.00 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
6.16M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1,013.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1,006.94 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
3.92M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3,149.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3,145.36 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Solana

صافي التدفقسعر SOLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$4.63 M75.43
2026-08-16-$2.04 M75.58
2026-08-15-$7.74 M75.53
2026-08-14-$10.36 M75.67
2026-08-13$6.45 M75.65

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Solana

تداول أسواق Solana (SOL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Solana المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSOL
$75.7
$75.7$75.7
+0.17%
392.25K (USDT)
/USDCSOL
$75.58
$75.58$75.58
+0.15%
4.19K (USDT)
/USD1SOL
$75.66
$75.66$75.66
+0.11%
5.72K (USDT)
/BTCSOL
$0.00118699
$0.00118699$0.00118699
-0.79%
1.43K (USDT)
/EURSOL
$65.24
$65.24$65.24
-0.09%
880.20 (USDT)
/USDESOL
$75.65
$75.65$75.65
+0.27%
724.35 (USDT)
/BRLSOL
$395.56
$395.56$395.56
-0.22%
692.28 (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SOL إلى USD

المبلغ

SOL
SOL
USD
USD

1 SOL = 75.7 USD

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