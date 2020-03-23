التحليل الفني اليوم لـ Solana (SOL) توفر صفحة Solana تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Solana أدناه. التسجيل

تغير سعر Solana (SOL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $75.7 -- -0.80% +1.29% -10.28%

تحليل AI اليومي لـ Solana تحليل SOL لليوم تحليل SOL للأمس تحليل Solana اليوم 2026-08-17 المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وتراجع نسبة الصعود/الهبوط، وضغوط تذبذب في المدى القصير.

المدى الطويل: تدعم تدفقات ETF والتوسع في RWA الأساسيات، مع تسارع تبني المؤسسات.

التوصية: التحكم في حجم المركز، التوزيع على مراحل، تحديد وقف الخسارة، وتجنب الشراء عند القمم. المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وتراجع نسبة الصعود/الهبوط، وضغوط تذبذب في المدى القصير.

المدى الطويل: تدعم تدفقات ETF والتوسع في RWA الأساسيات، مع تسارع تبني المؤسسات.

التوصية: التحكم في حجم المركز، التوزيع على مراحل، تحديد وقف الخسارة، وتجنب الشراء عند القمم. تحليل Solana الأمس 2026-08-16 زيادة مقتنيات المؤسسات : استأنفت شركة Forward Industries عمليات الشراء لتتجاوز حيازاتها التراكمية 7.8 مليون وحدة، كما دخل أكبر بنك إسرائيلي (Leumi) في شراكة لتداول العملات المشفرة؛ مما يعزز تدفق أموال الحيتان والمؤسسات ويزيد من ثقة المستثمرين في الاحتفاظ بالعملات، وهو أمر إيجابي لصعود SOL.

: استأنفت شركة Forward Industries عمليات الشراء لتتجاوز حيازاتها التراكمية 7.8 مليون وحدة، كما دخل أكبر بنك إسرائيلي (Leumi) في شراكة لتداول العملات المشفرة؛ مما يعزز تدفق أموال الحيتان والمؤسسات ويزيد من ثقة المستثمرين في الاحتفاظ بالعملات، وهو أمر إيجابي لصعود SOL. الانكماش البيئي : تم تمرير مقترح Solana لزيادة رسوم المعاملات المعقدة بهدف رفع معدل حرق الرموز، وتجاوز حجم التداول على منصة Robinhood Chain DEX خلال 24 ساعة مبلغ 503 ملايين دولار؛ حيث يدعم تحسن الأساسيات ونشاط النظام البيئي سعر العملة، وهو عامل محفز لصعود SOL.

: تم تمرير مقترح Solana لزيادة رسوم المعاملات المعقدة بهدف رفع معدل حرق الرموز، وتجاوز حجم التداول على منصة Robinhood Chain DEX خلال 24 ساعة مبلغ 503 ملايين دولار؛ حيث يدعم تحسن الأساسيات ونشاط النظام البيئي سعر العملة، وهو عامل محفز لصعود SOL. معدل التمويل: سجل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة سلبية (-0.0026%)، مما يشير إلى هيمنة البائعين على المكشوف واضطرارهم لدفع رسوم للمشترين؛ وبما أن السعر الحالي يقترب من مستوى الدعم، فهناك حاجة فنية للارتداد، مما يدعم ارتفاع SOL. زيادة مقتنيات المؤسسات : استأنفت شركة Forward Industries عمليات الشراء لتتجاوز حيازاتها التراكمية 7.8 مليون وحدة، كما دخل أكبر بنك إسرائيلي (Leumi) في شراكة لتداول العملات المشفرة؛ مما يعزز تدفق أموال الحيتان والمؤسسات ويزيد من ثقة المستثمرين في الاحتفاظ بالعملات، وهو أمر إيجابي لصعود SOL.

: استأنفت شركة Forward Industries عمليات الشراء لتتجاوز حيازاتها التراكمية 7.8 مليون وحدة، كما دخل أكبر بنك إسرائيلي (Leumi) في شراكة لتداول العملات المشفرة؛ مما يعزز تدفق أموال الحيتان والمؤسسات ويزيد من ثقة المستثمرين في الاحتفاظ بالعملات، وهو أمر إيجابي لصعود SOL. الانكماش البيئي : تم تمرير مقترح Solana لزيادة رسوم المعاملات المعقدة بهدف رفع معدل حرق الرموز، وتجاوز حجم التداول على منصة Robinhood Chain DEX خلال 24 ساعة مبلغ 503 ملايين دولار؛ حيث يدعم تحسن الأساسيات ونشاط النظام البيئي سعر العملة، وهو عامل محفز لصعود SOL.

: تم تمرير مقترح Solana لزيادة رسوم المعاملات المعقدة بهدف رفع معدل حرق الرموز، وتجاوز حجم التداول على منصة Robinhood Chain DEX خلال 24 ساعة مبلغ 503 ملايين دولار؛ حيث يدعم تحسن الأساسيات ونشاط النظام البيئي سعر العملة، وهو عامل محفز لصعود SOL. معدل التمويل: سجل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة سلبية (-0.0026%)، مما يشير إلى هيمنة البائعين على المكشوف واضطرارهم لدفع رسوم للمشترين؛ وبما أن السعر الحالي يقترب من مستوى الدعم، فهناك حاجة فنية للارتداد، مما يدعم ارتفاع SOL.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solana

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solana عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 75.65 75.64 R2 75.64 75.6323 R1 75.63 75.6276 PP 75.62 75.62 S1 75.61 75.6123 S2 75.6 75.6076 S3 75.59 75.6

إشارات السوق الخاصة بـ Solana صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 2.29M $257.30 M $255.00 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 6.16M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1,013.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1,006.94 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 3.92M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3,149.28 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3,145.36 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Solana صافي التدفق سعر SOLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$4.63 M 75.43 2026-08-16 -$2.04 M 75.58 2026-08-15 -$7.74 M 75.53 2026-08-14 -$10.36 M 75.67 2026-08-13 $6.45 M 75.65 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.