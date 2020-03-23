التحليل الفني اليوم لـ Solana (SOL)
تغير سعر Solana (SOL)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$75.7
|--
|-0.80%
|+1.29%
|-10.28%
تحليل AI اليومي لـ Solana
تحليل Solana اليوم 2026-08-17
- المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وتراجع نسبة الصعود/الهبوط، وضغوط تذبذب في المدى القصير.
- المدى الطويل: تدعم تدفقات ETF والتوسع في RWA الأساسيات، مع تسارع تبني المؤسسات.
- التوصية: التحكم في حجم المركز، التوزيع على مراحل، تحديد وقف الخسارة، وتجنب الشراء عند القمم.
تحليل Solana الأمس 2026-08-16
- زيادة مقتنيات المؤسسات: استأنفت شركة Forward Industries عمليات الشراء لتتجاوز حيازاتها التراكمية 7.8 مليون وحدة، كما دخل أكبر بنك إسرائيلي (Leumi) في شراكة لتداول العملات المشفرة؛ مما يعزز تدفق أموال الحيتان والمؤسسات ويزيد من ثقة المستثمرين في الاحتفاظ بالعملات، وهو أمر إيجابي لصعود SOL.
- الانكماش البيئي: تم تمرير مقترح Solana لزيادة رسوم المعاملات المعقدة بهدف رفع معدل حرق الرموز، وتجاوز حجم التداول على منصة Robinhood Chain DEX خلال 24 ساعة مبلغ 503 ملايين دولار؛ حيث يدعم تحسن الأساسيات ونشاط النظام البيئي سعر العملة، وهو عامل محفز لصعود SOL.
- معدل التمويل: سجل معدل تمويل العقود الآجلة قيمة سلبية (-0.0026%)، مما يشير إلى هيمنة البائعين على المكشوف واضطرارهم لدفع رسوم للمشترين؛ وبما أن السعر الحالي يقترب من مستوى الدعم، فهناك حاجة فنية للارتداد، مما يدعم ارتفاع SOL.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solana
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solana عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء قوي
|بيع 0
|حيادي 0
|شراء 14
|المؤشرات الفنية:
|بيع
|بيع 8
|حيادي 1
|شراء 3
إشارات السوق الخاصة بـ Solana
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Solana
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$4.63 M
|75.43
|2026-08-16
|-$2.04 M
|75.58
|2026-08-15
|-$7.74 M
|75.53
|2026-08-14
|-$10.36 M
|75.67
|2026-08-13
|$6.45 M
|75.65
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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