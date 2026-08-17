التحليل الفني اليوم لـ Pepe (PEPE)
تغير سعر Pepe (PEPE)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.000002584
|--
|-10.50%
|-5.39%
|-29.11%
تحليل AI اليومي لـ Pepe
تحليل Pepe اليوم 2026-08-17
- المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وتراجع نسبة المضاربين على الصعود والهبوط من مستويات مرتفعة، مع تذبذب ضعيف في الأمد القريب.
- المدى الطويل: تحركه المشاعر البحتة دون أساسيات، مع تباين كبير بين كبار المستثمرين وعدم وضوح الاتجاه.
- التوصية: الامتناع عن المشاركة مؤقتًا، وانتظار إشارات الاستقرار المصحوبة بزيادة حجم التداول، مع الرقابة الصارمة على مراكز التداول ووقف الخسارة.
تحليل Pepe الأمس 2026-08-16
- تحركات الحيتان: في 5 أغسطس، سجل PEPE صافي تدفق خارجي يومي من البورصات بلغ 4.54 تريليون عملة، وهو أعلى مستوى له في عامين، مما يشير إلى انتقال الرموز من البورصات إلى المحافظ الباردة، مع إشارات صعود واضحة على المدى المتوسط والطويل، ولكن يجب الحذر من ضغوط البيع لجني الأرباح على المدى القصير.
- تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الحالية -0.0034%، مما يشير إلى سيطرة البائعين على السوق وميل معنويات المستثمرين الأفراد نحو التشاؤم، وغالبًا ما يكون هذا مؤشرًا عكسيًا لقاع مرحلي للسعر أو تمهيدًا لارتداد.
- صراع الأموال الرئيسية: خلال الساعات القليلة الماضية، وصلت نسبة مراكز الشراء مقابل البيع للحسابات النخبة إلى 4.85، مع زيادة ملحوظة في حجم المشتريات النشطة خلال فترات زمنية محددة، مما يدل على رغبة الأموال الكبيرة في الشراء عند المستويات السعرية الحالية، مما قد يدعم استقرار السعر ويوقف التراجع.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pepe
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pepe عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|بيع قوي
|بيع 12
|حيادي 0
|شراء 2
|المؤشرات الفنية:
|شراء
|بيع 3
|حيادي 1
|شراء 8
إشارات السوق الخاصة بـ Pepe
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Pepe
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$1.07 M
|0.00
|2026-08-16
|-$1.27 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.68 M
|0.00
|2026-08-14
|-$0.45 M
|0.00
|2026-08-13
|-$1.06 M
|0.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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