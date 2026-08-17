التحليل الفني اليوم لـ Pepe (PEPE) توفر صفحة Pepe تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PEPE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pepe أدناه. التسجيل

تغير سعر Pepe (PEPE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.000002584 -- -10.50% -5.39% -29.11%

تحليل AI اليومي لـ Pepe تحليل PEPE لليوم تحليل PEPE للأمس تحليل Pepe اليوم 2026-08-17 المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وتراجع نسبة المضاربين على الصعود والهبوط من مستويات مرتفعة، مع تذبذب ضعيف في الأمد القريب.

المدى الطويل: تحركه المشاعر البحتة دون أساسيات، مع تباين كبير بين كبار المستثمرين وعدم وضوح الاتجاه.

التوصية: الامتناع عن المشاركة مؤقتًا، وانتظار إشارات الاستقرار المصحوبة بزيادة حجم التداول، مع الرقابة الصارمة على مراكز التداول ووقف الخسارة. المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وتراجع نسبة المضاربين على الصعود والهبوط من مستويات مرتفعة، مع تذبذب ضعيف في الأمد القريب.

المدى الطويل: تحركه المشاعر البحتة دون أساسيات، مع تباين كبير بين كبار المستثمرين وعدم وضوح الاتجاه.

التوصية: الامتناع عن المشاركة مؤقتًا، وانتظار إشارات الاستقرار المصحوبة بزيادة حجم التداول، مع الرقابة الصارمة على مراكز التداول ووقف الخسارة. تحليل Pepe الأمس 2026-08-16 تحركات الحيتان : في 5 أغسطس، سجل PEPE صافي تدفق خارجي يومي من البورصات بلغ 4.54 تريليون عملة، وهو أعلى مستوى له في عامين، مما يشير إلى انتقال الرموز من البورصات إلى المحافظ الباردة، مع إشارات صعود واضحة على المدى المتوسط والطويل، ولكن يجب الحذر من ضغوط البيع لجني الأرباح على المدى القصير.

: في 5 أغسطس، سجل PEPE صافي تدفق خارجي يومي من البورصات بلغ 4.54 تريليون عملة، وهو أعلى مستوى له في عامين، مما يشير إلى انتقال الرموز من البورصات إلى المحافظ الباردة، مع إشارات صعود واضحة على المدى المتوسط والطويل، ولكن يجب الحذر من ضغوط البيع لجني الأرباح على المدى القصير. تحول معدل التمويل إلى السالب : يبلغ معدل تمويل العقود الحالية -0.0034%، مما يشير إلى سيطرة البائعين على السوق وميل معنويات المستثمرين الأفراد نحو التشاؤم، وغالبًا ما يكون هذا مؤشرًا عكسيًا لقاع مرحلي للسعر أو تمهيدًا لارتداد.

: يبلغ معدل تمويل العقود الحالية -0.0034%، مما يشير إلى سيطرة البائعين على السوق وميل معنويات المستثمرين الأفراد نحو التشاؤم، وغالبًا ما يكون هذا مؤشرًا عكسيًا لقاع مرحلي للسعر أو تمهيدًا لارتداد. صراع الأموال الرئيسية: خلال الساعات القليلة الماضية، وصلت نسبة مراكز الشراء مقابل البيع للحسابات النخبة إلى 4.85، مع زيادة ملحوظة في حجم المشتريات النشطة خلال فترات زمنية محددة، مما يدل على رغبة الأموال الكبيرة في الشراء عند المستويات السعرية الحالية، مما قد يدعم استقرار السعر ويوقف التراجع. تحركات الحيتان : في 5 أغسطس، سجل PEPE صافي تدفق خارجي يومي من البورصات بلغ 4.54 تريليون عملة، وهو أعلى مستوى له في عامين، مما يشير إلى انتقال الرموز من البورصات إلى المحافظ الباردة، مع إشارات صعود واضحة على المدى المتوسط والطويل، ولكن يجب الحذر من ضغوط البيع لجني الأرباح على المدى القصير.

: في 5 أغسطس، سجل PEPE صافي تدفق خارجي يومي من البورصات بلغ 4.54 تريليون عملة، وهو أعلى مستوى له في عامين، مما يشير إلى انتقال الرموز من البورصات إلى المحافظ الباردة، مع إشارات صعود واضحة على المدى المتوسط والطويل، ولكن يجب الحذر من ضغوط البيع لجني الأرباح على المدى القصير. تحول معدل التمويل إلى السالب : يبلغ معدل تمويل العقود الحالية -0.0034%، مما يشير إلى سيطرة البائعين على السوق وميل معنويات المستثمرين الأفراد نحو التشاؤم، وغالبًا ما يكون هذا مؤشرًا عكسيًا لقاع مرحلي للسعر أو تمهيدًا لارتداد.

: يبلغ معدل تمويل العقود الحالية -0.0034%، مما يشير إلى سيطرة البائعين على السوق وميل معنويات المستثمرين الأفراد نحو التشاؤم، وغالبًا ما يكون هذا مؤشرًا عكسيًا لقاع مرحلي للسعر أو تمهيدًا لارتداد. صراع الأموال الرئيسية: خلال الساعات القليلة الماضية، وصلت نسبة مراكز الشراء مقابل البيع للحسابات النخبة إلى 4.85، مع زيادة ملحوظة في حجم المشتريات النشطة خلال فترات زمنية محددة، مما يدل على رغبة الأموال الكبيرة في الشراء عند المستويات السعرية الحالية، مما قد يدعم استقرار السعر ويوقف التراجع.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pepe

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pepe عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 15 حيادي 1 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0000025822 0.0000025815 R2 0.0000025815 0.0000025811 R1 0.0000025811 0.0000025808 PP 0.0000025804 0.0000025804 S1 0.00000258 0.00000258 S2 0.0000025793 0.0000025797 S3 0.0000025789 0.0000025793

إشارات السوق الخاصة بـ Pepe صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -10.36M $97.22 M $107.57 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -1.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $139.49 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $140.60 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 3.90M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $363.37 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $359.47 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Pepe صافي التدفق سعر PEPEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$1.07 M 0.00 2026-08-16 -$1.27 M 0.00 2026-08-15 $0.68 M 0.00 2026-08-14 -$0.45 M 0.00 2026-08-13 -$1.06 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Pepe (PEPE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pepe المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT PEPE $0.000002584 $0.000002584 $0.000002584 -1.63% 44.00B (USDT) تداول / USDC PEPE $0.000002578 $0.000002578 $0.000002578 -1.75% 21.86B (USDT) تداول / EUR PEPE $0.000002229 $0.000002229 $0.000002229 -1.67% 23.64B (USDT) تداول / USD1 PEPE $0.000002586 $0.000002586 $0.000002586 -1.41% 20.91B (USDT) تداول