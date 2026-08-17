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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pepe، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pepe، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PEPE

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ما هو PEPE

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اقتصاد توكن PEPE

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التحليل الفني اليوم لـ Pepe (PEPE)

التحليل الفني اليوم لـ Pepe (PEPE)

توفر صفحة Pepe تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PEPE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pepe أدناه.

تغير سعر Pepe (PEPE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000002584---10.50%-5.39%-29.11%
اعرف المزيد عن سعر Pepe

تحليل AI اليومي لـ Pepe

تحليل Pepe اليوم 2026-08-17

  • المدى القصير: استمرار صافي التدفقات الخارجة للأموال، وتراجع نسبة المضاربين على الصعود والهبوط من مستويات مرتفعة، مع تذبذب ضعيف في الأمد القريب.
  • المدى الطويل: تحركه المشاعر البحتة دون أساسيات، مع تباين كبير بين كبار المستثمرين وعدم وضوح الاتجاه.
  • التوصية: الامتناع عن المشاركة مؤقتًا، وانتظار إشارات الاستقرار المصحوبة بزيادة حجم التداول، مع الرقابة الصارمة على مراكز التداول ووقف الخسارة.

تحليل Pepe الأمس 2026-08-16

  • تحركات الحيتان: في 5 أغسطس، سجل PEPE صافي تدفق خارجي يومي من البورصات بلغ 4.54 تريليون عملة، وهو أعلى مستوى له في عامين، مما يشير إلى انتقال الرموز من البورصات إلى المحافظ الباردة، مع إشارات صعود واضحة على المدى المتوسط والطويل، ولكن يجب الحذر من ضغوط البيع لجني الأرباح على المدى القصير.
  • تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الحالية -0.0034%، مما يشير إلى سيطرة البائعين على السوق وميل معنويات المستثمرين الأفراد نحو التشاؤم، وغالبًا ما يكون هذا مؤشرًا عكسيًا لقاع مرحلي للسعر أو تمهيدًا لارتداد.
  • صراع الأموال الرئيسية: خلال الساعات القليلة الماضية، وصلت نسبة مراكز الشراء مقابل البيع للحسابات النخبة إلى 4.85، مع زيادة ملحوظة في حجم المشتريات النشطة خلال فترات زمنية محددة، مما يدل على رغبة الأموال الكبيرة في الشراء عند المستويات السعرية الحالية، مما قد يدعم استقرار السعر ويوقف التراجع.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pepe

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pepe عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 15
حيادي 1
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0000025822
0.0000025815
R2
0.0000025815
0.0000025811
R1
0.0000025811
0.0000025808
PP
0.0000025804
0.0000025804
S1
0.00000258
0.00000258
S2
0.0000025793
0.0000025797
S3
0.0000025789
0.0000025793

إشارات السوق الخاصة بـ Pepe

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-10.36M
$97.22 M
$107.57 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-1.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$139.49 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$140.60 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
3.90M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$363.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$359.47 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pepe

صافي التدفقسعر PEPEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$1.07 M0.00
2026-08-16-$1.27 M0.00
2026-08-15$0.68 M0.00
2026-08-14-$0.45 M0.00
2026-08-13-$1.06 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Pepe (PEPE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pepe المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPEPE
$0.000002584
$0.000002584$0.000002584
-1.63%
44.00B (USDT)
/USDCPEPE
$0.000002578
$0.000002578$0.000002578
-1.75%
21.86B (USDT)
/EURPEPE
$0.000002229
$0.000002229$0.000002229
-1.67%
23.64B (USDT)
/USD1PEPE
$0.000002586
$0.000002586$0.000002586
-1.41%
20.91B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PEPE إلى USD

المبلغ

PEPE
PEPE
USD
USD

1 PEPE = 0.000002584 USD

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