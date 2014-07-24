التحليل الفني اليوم لـ Ethereum (ETH) توفر صفحة Ethereum تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ETH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ethereum أدناه. التسجيل

تغير سعر Ethereum (ETH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1,894.54 -- -1.25% +2.68% -10.25%

تحليل AI اليومي لـ Ethereum تحليل ETH لليوم تحليل ETH للأمس تحليل Ethereum اليوم 2026-08-17 المدى القصير: السعر الحالي البالغ حوالي 1900 دولار أمريكي يختبر مستوى المقاومة، مع ضعف زخم مؤشر الماكد (MACD) على إطار الـ 15 دقيقة وتراجع مؤشر KDJ، بالإضافة إلى صافي تدفقات خارجية للأموال تتجاوز 12 مليون دولار أمريكي خلال الـ 24 ساعة الماضية واستمرار التدفقات الخارجة من صناديق ETF، مما يشير إلى ضعف قوة الصعود؛ ومع ذلك، يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة 0.0067% فقط وانخفضت نسبة الطول/القصر لحسابات النخبة إلى 1.12، مما يعكس تعزيز قوة البائعين لكن ليس بشكل متطرف، ومن المتوقع حدوث تذبذب وتصحيح في المدى القصير ضمن نطاق 1880-1908، ويتطلب الاختراق تأكيدًا بحجم تداول مرتفع.

المدى الطويل: تشكل التوقعات المتعلقة بترقية Glamsterdam وتوزيعات أرباح صندوق Grayscale Staking ETF دعماً للأساسيات، كما أن استمرار شركات مثل Bitmine في تخزين العملات يعزز هيكل筹码；إلا أن احتمالية تمرير قانون CLARITY انخفضت إلى 15-20%، ولا تزال حالة عدم اليقين التنظيمي قائمة، بالإضافة إلى مخاطر انفصال السيولة الكلية، وبالتالي فإن الاتجاه متوسط وطويل الأجل يعتمد على تنفيذ الترقية في الربع الثالث وتقدم الموافقة على المنتجات المؤسسية، وتظهر النظرة العامة حذراً متفائلاً.

التوصيات: تجنب الشراء بأسعار مرتفعة في المدى القصير، ومراقبة فعالية الدعم عند مستوى 1880 وحجم التداول اللازم لاختراق مستوى 1908؛ وفي المدى الطويل يمكن اتخاذ مراكز تدريجية خلال نافذة محفزات الترقية، مع التحكم الصارم في حجم المركز والرافعة المالية، ووضع أوامر وقف خسارة ديناميكية للتعامل مع المخاطر المفاجئة التنظيمية والاقتصادية الكلية. المدى القصير: السعر الحالي البالغ حوالي 1900 دولار أمريكي يختبر مستوى المقاومة، مع ضعف زخم مؤشر الماكد (MACD) على إطار الـ 15 دقيقة وتراجع مؤشر KDJ، بالإضافة إلى صافي تدفقات خارجية للأموال تتجاوز 12 مليون دولار أمريكي خلال الـ 24 ساعة الماضية واستمرار التدفقات الخارجة من صناديق ETF، مما يشير إلى ضعف قوة الصعود؛ ومع ذلك، يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة 0.0067% فقط وانخفضت نسبة الطول/القصر لحسابات النخبة إلى 1.12، مما يعكس تعزيز قوة البائعين لكن ليس بشكل متطرف، ومن المتوقع حدوث تذبذب وتصحيح في المدى القصير ضمن نطاق 1880-1908، ويتطلب الاختراق تأكيدًا بحجم تداول مرتفع.

المدى الطويل: تشكل التوقعات المتعلقة بترقية Glamsterdam وتوزيعات أرباح صندوق Grayscale Staking ETF دعماً للأساسيات، كما أن استمرار شركات مثل Bitmine في تخزين العملات يعزز هيكل筹码；إلا أن احتمالية تمرير قانون CLARITY انخفضت إلى 15-20%، ولا تزال حالة عدم اليقين التنظيمي قائمة، بالإضافة إلى مخاطر انفصال السيولة الكلية، وبالتالي فإن الاتجاه متوسط وطويل الأجل يعتمد على تنفيذ الترقية في الربع الثالث وتقدم الموافقة على المنتجات المؤسسية، وتظهر النظرة العامة حذراً متفائلاً.

التوصيات: تجنب الشراء بأسعار مرتفعة في المدى القصير، ومراقبة فعالية الدعم عند مستوى 1880 وحجم التداول اللازم لاختراق مستوى 1908؛ وفي المدى الطويل يمكن اتخاذ مراكز تدريجية خلال نافذة محفزات الترقية، مع التحكم الصارم في حجم المركز والرافعة المالية، ووضع أوامر وقف خسارة ديناميكية للتعامل مع المخاطر المفاجئة التنظيمية والاقتصادية الكلية. تحليل Ethereum الأمس 2026-08-16 دخول الأموال المؤسسية : أدى تقديم فيديليتي طلبًا لصندوق ETF مدعوم برهن الإيثيريوم إلى تعزيز تدفقات الأموال إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر، مع تجاوز صافي التدفقات الداخلة 28 مليون دولار أمريكي خلال الأيام القليلة الماضية. أودعت الحيتان الضخمة 10,000 عملة إيثيريوم في البورصات، لكن قدرة الاستيعاب السوقي ظلت قوية، وظل معدل التمويل إيجابيًا، مما يعكس رغبة شراء قوية ويوفر دعمًا قويًا لسعر عملة الإيثيريوم.

: أدى تقديم فيديليتي طلبًا لصندوق ETF مدعوم برهن الإيثيريوم إلى تعزيز تدفقات الأموال إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر، مع تجاوز صافي التدفقات الداخلة 28 مليون دولار أمريكي خلال الأيام القليلة الماضية. أودعت الحيتان الضخمة 10,000 عملة إيثيريوم في البورصات، لكن قدرة الاستيعاب السوقي ظلت قوية، وظل معدل التمويل إيجابيًا، مما يعكس رغبة شراء قوية ويوفر دعمًا قويًا لسعر عملة الإيثيريوم. ارتداد تقني بعد التشبع البيعي : انخفض مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات من منطقة التشبع الشرائي عند 91 إلى حوالي 50، واستمر حجم مدرج MACD في الانخفاض، وحصل السعر على دعم عند مستوى 1880 دولارًا، بينما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تراكم زخم صعودي، ومن المتوقع أن يشهد المدى القصير محاولة اختراق نحو 1920 دولارًا.

: انخفض مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات من منطقة التشبع الشرائي عند 91 إلى حوالي 50، واستمر حجم مدرج MACD في الانخفاض، وحصل السعر على دعم عند مستوى 1880 دولارًا، بينما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تراكم زخم صعودي، ومن المتوقع أن يشهد المدى القصير محاولة اختراق نحو 1920 دولارًا. نظرة صعودية من الحسابات النخبة: بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة للحسابات النخبة 2.03، وتجاوزت نسبة حجم الشراء النشط 55% في فترات زمنية متعددة، مما يشير إلى أن الأموال الذكية تجمع الأصول بنشاط. وعلى الرغم من تباين مشاعر المستثمرين الأفراد قليلاً بسبب تغييرات التجزئة، فإن العزيمة الصعودية الراسخة للأموال الرئيسية تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا. دخول الأموال المؤسسية : أدى تقديم فيديليتي طلبًا لصندوق ETF مدعوم برهن الإيثيريوم إلى تعزيز تدفقات الأموال إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر، مع تجاوز صافي التدفقات الداخلة 28 مليون دولار أمريكي خلال الأيام القليلة الماضية. أودعت الحيتان الضخمة 10,000 عملة إيثيريوم في البورصات، لكن قدرة الاستيعاب السوقي ظلت قوية، وظل معدل التمويل إيجابيًا، مما يعكس رغبة شراء قوية ويوفر دعمًا قويًا لسعر عملة الإيثيريوم.

: أدى تقديم فيديليتي طلبًا لصندوق ETF مدعوم برهن الإيثيريوم إلى تعزيز تدفقات الأموال إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر، مع تجاوز صافي التدفقات الداخلة 28 مليون دولار أمريكي خلال الأيام القليلة الماضية. أودعت الحيتان الضخمة 10,000 عملة إيثيريوم في البورصات، لكن قدرة الاستيعاب السوقي ظلت قوية، وظل معدل التمويل إيجابيًا، مما يعكس رغبة شراء قوية ويوفر دعمًا قويًا لسعر عملة الإيثيريوم. ارتداد تقني بعد التشبع البيعي : انخفض مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات من منطقة التشبع الشرائي عند 91 إلى حوالي 50، واستمر حجم مدرج MACD في الانخفاض، وحصل السعر على دعم عند مستوى 1880 دولارًا، بينما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تراكم زخم صعودي، ومن المتوقع أن يشهد المدى القصير محاولة اختراق نحو 1920 دولارًا.

: انخفض مؤشر J لمؤشر KDJ على الرسم البياني لـ 4 ساعات من منطقة التشبع الشرائي عند 91 إلى حوالي 50، واستمر حجم مدرج MACD في الانخفاض، وحصل السعر على دعم عند مستوى 1880 دولارًا، بينما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تراكم زخم صعودي، ومن المتوقع أن يشهد المدى القصير محاولة اختراق نحو 1920 دولارًا. نظرة صعودية من الحسابات النخبة: بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة للحسابات النخبة 2.03، وتجاوزت نسبة حجم الشراء النشط 55% في فترات زمنية متعددة، مما يشير إلى أن الأموال الذكية تجمع الأصول بنشاط. وعلى الرغم من تباين مشاعر المستثمرين الأفراد قليلاً بسبب تغييرات التجزئة، فإن العزيمة الصعودية الراسخة للأموال الرئيسية تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ethereum

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ethereum عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 19 حيادي 4 شراء 3 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1,894.5966 1,894.3333 R2 1,894.3333 1,894.1805 R1 1,894.1966 1,894.0861 PP 1,893.9333 1,893.9333 S1 1,893.7966 1,893.7805 S2 1,893.5333 1,893.6861 S3 1,893.3966 1,893.5333

إشارات السوق الخاصة بـ Ethereum صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 7.38M $387.58 M $380.19 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -72.13M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1,652.43 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1,724.56 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -58.32M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $5,716.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $5,774.33 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Ethereum صافي التدفق سعر ETHUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $10.19 M 1,900.95 2026-08-16 -$12.28 M 1,884.18 2026-08-15 $0.43 M 1,884.93 2026-08-14 $6.19 M 1,881.69 2026-08-13 $21.57 M 1,880.18 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.