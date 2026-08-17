التحليل الفني اليوم لـ Notcoin (NOT) توفر صفحة Notcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NOT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Notcoin أدناه. التسجيل

تغير سعر Notcoin (NOT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0003879 -- +6.39% +5.78% -19.53%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Notcoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Notcoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 1 حيادي 7 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 7 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0003875 0.0003874 R2 0.0003874 0.0003873 R1 0.0003873 0.0003873 PP 0.0003872 0.0003872 S1 0.0003871 0.0003871 S2 0.000387 0.0003871 S3 0.0003869 0.000387

إشارات السوق الخاصة بـ Notcoin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 1.86M $35.71 M $33.85 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.63 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.63 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.66 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.60 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Notcoin صافي التدفق سعر NOTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.05 M 0.00 2026-08-16 -$0.02 M 0.00 2026-08-15 -$0.02 M 0.00 2026-08-14 -$0.27 M 0.00 2026-08-13 $0.33 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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