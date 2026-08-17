شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Notcoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Notcoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن NOT

معلومات سعر NOT

ما هو NOT

الوثيقة البيضاء لـ NOT

الموقع الرسمي لـ NOT

اقتصاد توكن NOT

توقعات سعر NOT

سجل NOT

دليل شراء NOT

محول عملة NOT إلى الفيات

عقود NOT الفورية

NOT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Notcoin (NOT)

التحليل الفني اليوم لـ Notcoin (NOT)

توفر صفحة Notcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NOT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Notcoin أدناه.

تغير سعر Notcoin (NOT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0003879--+6.39%+5.78%-19.53%
اعرف المزيد عن سعر Notcoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Notcoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Notcoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 7
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 7شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0003875
0.0003874
R2
0.0003874
0.0003873
R1
0.0003873
0.0003873
PP
0.0003872
0.0003872
S1
0.0003871
0.0003871
S2
0.000387
0.0003871
S3
0.0003869
0.000387

إشارات السوق الخاصة بـ Notcoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
1.86M
$35.71 M
$33.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.63 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.66 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.60 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Notcoin

صافي التدفقسعر NOTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.27 M0.00
2026-08-13$0.33 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Notcoin

تداول أسواق Notcoin (NOT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Notcoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNOT
$0.0003879
$0.0003879$0.0003879
+0.15%
214.46M (USDT)
/USDCNOT
$0.0003876
$0.0003876$0.0003876
+0.20%
139.52M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NOT إلى USD

المبلغ

NOT
NOT
USD
USD

1 NOT = 0.0003879 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.