التحليل الفني اليوم لـ Merlin Chain (MERL) توفر صفحة Merlin Chain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MERL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Merlin Chain أدناه. التسجيل

تغير سعر Merlin Chain (MERL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01895 -- -3.22% +11.79% -33.49%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Merlin Chain

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Merlin Chain عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 0 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 0 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01896 0.01895 R2 0.01895 0.01895 R1 0.01895 0.01895 PP 0.01894 0.01894 S1 0.01894 0.01894 S2 0.01893 0.01894 S3 0.01893 0.01893

إشارات السوق الخاصة بـ Merlin Chain صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 1.01M $6.40 M $5.39 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.58 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.56 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Merlin Chain صافي التدفق سعر MERLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.02 2026-08-16 -$0.03 M 0.02 2026-08-15 -$0.04 M 0.02 2026-08-14 -$0.02 M 0.02 2026-08-13 $0.01 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Merlin Chain (MERL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Merlin Chain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MERL $0.01895 $0.01895 $0.01895 +2.65% 4.63M (USDT) تداول