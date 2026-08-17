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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Merlin Chain، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Merlin Chain، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MERL

معلومات سعر MERL

ما هو MERL

الوثيقة البيضاء لـ MERL

الموقع الرسمي لـ MERL

اقتصاد توكن MERL

توقعات سعر MERL

سجل MERL

دليل شراء MERL

محول عملة MERL إلى الفيات

عقود MERL الفورية

MERL عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Merlin Chain (MERL)

التحليل الفني اليوم لـ Merlin Chain (MERL)

توفر صفحة Merlin Chain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MERL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Merlin Chain أدناه.

تغير سعر Merlin Chain (MERL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01895---3.22%+11.79%-33.49%
اعرف المزيد عن سعر Merlin Chain

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Merlin Chain

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Merlin Chain عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 0
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 0شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01896
0.01895
R2
0.01895
0.01895
R1
0.01895
0.01895
PP
0.01894
0.01894
S1
0.01894
0.01894
S2
0.01893
0.01894
S3
0.01893
0.01893

إشارات السوق الخاصة بـ Merlin Chain

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
1.01M
$6.40 M
$5.39 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.58 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.56 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Merlin Chain

صافي التدفقسعر MERLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15-$0.04 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Merlin Chain (MERL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Merlin Chain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMERL
$0.01895
$0.01895$0.01895
+2.65%
4.63M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MERL إلى USD

المبلغ

MERL
MERL
USD
USD

1 MERL = 0.01895 USD

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