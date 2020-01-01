توكنوميكس Merlin Chain (MERL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Merlin Chain (MERL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Merlin Chain (MERL) Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. الموقع الرسمي: https://merlinchain.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs مستكشف الكتل: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 اشتر MERL الآن!

توكنوميكس Merlin Chain (MERL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Merlin Chain (MERL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 76.47M $ 76.47M $ 76.47M إجمالي العرض: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B العرض المتداول: $ 725.00M $ 725.00M $ 725.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 221.49M $ 221.49M $ 221.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 السعر الحالي: $ 0.10547 $ 0.10547 $ 0.10547 معرفة المزيد عن سعر Merlin Chain (MERL)

توكنوميكس Merlin Chain (MERL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Merlin Chain (MERL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MERL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MERL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MERL، استكشف السعر المباشر لتوكن MERL!

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