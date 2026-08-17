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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Chintai Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Chintai Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CHEX

معلومات سعر CHEX

ما هو CHEX

الوثيقة البيضاء لـ CHEX

الموقع الرسمي لـ CHEX

اقتصاد توكن CHEX

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التحليل الفني اليوم لـ Chintai Network (CHEX)

التحليل الفني اليوم لـ Chintai Network (CHEX)

توفر صفحة Chintai Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHEX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Chintai Network أدناه.

تغير سعر Chintai Network (CHEX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008427---18.27%-23.40%-53.03%
اعرف المزيد عن سعر Chintai Network

تدفق رأس المال الخاص بـ Chintai Network

صافي التدفقسعر CHEXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Chintai Network

تداول أسواق Chintai Network (CHEX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Chintai Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCHEX
$0.008427
$0.008427$0.008427
+2.40%
6.88M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CHEX إلى USD

المبلغ

CHEX
CHEX
USD
USD

1 CHEX = 0.008427 USD

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