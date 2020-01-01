توكنوميكس Chintai Network (CHEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chintai Network (CHEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chintai Network (CHEX) Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. الموقع الرسمي: https://chintai.io الوثيقة البيضاء: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e اشتر CHEX الآن!

توكنوميكس Chintai Network (CHEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chintai Network (CHEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 83.43M $ 83.43M $ 83.43M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.87 $ 0.87 $ 0.87 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00274259 $ 0.00274259 $ 0.00274259 السعر الحالي: $ 0.08352 $ 0.08352 $ 0.08352 معرفة المزيد عن سعر Chintai Network (CHEX)

توكنوميكس Chintai Network (CHEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chintai Network (CHEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHEX، استكشف السعر المباشر لتوكن CHEX!

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