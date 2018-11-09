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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BitcoinSV، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BitcoinSV، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ BitcoinSV (BSV)

التحليل الفني اليوم لـ BitcoinSV (BSV)

توفر صفحة BitcoinSV تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BSV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BitcoinSV أدناه.

تغير سعر BitcoinSV (BSV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$15.41--+5.91%+15.00%+3.63%
اعرف المزيد عن سعر BitcoinSV

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BitcoinSV

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BitcoinSV عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 2
شراء 12
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
15.4366
15.4333
R2
15.4333
15.4295
R1
15.4266
15.4271
PP
15.4233
15.4233
S1
15.4166
15.4195
S2
15.4133
15.4171
S3
15.4066
15.4133

إشارات السوق الخاصة بـ BitcoinSV

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.51M
$2.24 M
$1.73 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.69 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.75 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.58 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.63 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BitcoinSV

صافي التدفقسعر BSVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BitcoinSV

تداول أسواق BitcoinSV (BSV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BitcoinSV المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBSV
$15.41
$15.41$15.41
+1.11%
7.43K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BSV إلى USD

المبلغ

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 15.41 USD

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