التحليل الفني اليوم لـ BitcoinSV (BSV) توفر صفحة BitcoinSV تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BSV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BitcoinSV أدناه. التسجيل

تغير سعر BitcoinSV (BSV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $15.41 -- +5.91% +15.00% +3.63%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BitcoinSV

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BitcoinSV عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 2 شراء 12 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 5 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 15.4366 15.4333 R2 15.4333 15.4295 R1 15.4266 15.4271 PP 15.4233 15.4233 S1 15.4166 15.4195 S2 15.4133 15.4171 S3 15.4066 15.4133

إشارات السوق الخاصة بـ BitcoinSV صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.51M $2.24 M $1.73 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.69 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.75 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.58 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.63 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BitcoinSV صافي التدفق سعر BSVUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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