التحليل الفني اليوم لـ Block Street (BSB) توفر صفحة Block Street تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BSB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Block Street أدناه. التسجيل

تغير سعر Block Street (BSB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.12907 -- -9.83% -9.88% -80.82%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Block Street

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Block Street عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 5 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 9 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 4 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.12946 0.12943 R2 0.12943 0.12939 R1 0.12936 0.12937 PP 0.12933 0.12933 S1 0.12926 0.12929 S2 0.12923 0.12927 S3 0.12916 0.12923

إشارات السوق الخاصة بـ Block Street صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.61M $2.91 M $3.52 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.88 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.89 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.63 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.62 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Block Street صافي التدفق سعر BSBUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.13 M 0.13 2026-08-16 $0.11 M 0.13 2026-08-15 -$0.04 M 0.12 2026-08-14 -$0.22 M 0.12 2026-08-13 $0.00 M 0.12 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Block Street (BSB) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Block Street المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BSB $0.12907 $0.12907 $0.12907 -1.87% 17.57M (USDT) تداول