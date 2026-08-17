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المزيد عن BSB

معلومات سعر BSB

ما هو BSB

الوثيقة البيضاء لـ BSB

الموقع الرسمي لـ BSB

اقتصاد توكن BSB

توقعات سعر BSB

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التحليل الفني اليوم لـ Block Street (BSB)

التحليل الفني اليوم لـ Block Street (BSB)

توفر صفحة Block Street تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BSB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Block Street أدناه.

تغير سعر Block Street (BSB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.12907---9.83%-9.88%-80.82%
اعرف المزيد عن سعر Block Street

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Block Street

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Block Street عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 5
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 1شراء 9
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 4شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.12946
0.12943
R2
0.12943
0.12939
R1
0.12936
0.12937
PP
0.12933
0.12933
S1
0.12926
0.12929
S2
0.12923
0.12927
S3
0.12916
0.12923

إشارات السوق الخاصة بـ Block Street

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.61M
$2.91 M
$3.52 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.88 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.89 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.62 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Block Street

صافي التدفقسعر BSBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.13 M0.13
2026-08-16$0.11 M0.13
2026-08-15-$0.04 M0.12
2026-08-14-$0.22 M0.12
2026-08-13$0.00 M0.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Block Street (BSB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Block Street المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBSB
$0.12907
$0.12907$0.12907
-1.87%
17.57M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BSB إلى USD

المبلغ

BSB
BSB
USD
USD

1 BSB = 0.12906 USD

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