Giá Veilnet hôm nay

Giá Veilnet (VEILNET) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VEILNET sang USD là $ 0 mỗi VEILNET.

Veilnet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 39,529, với nguồn cung lưu hành 100.00B VEILNET. Trong vòng 24 giờ qua, VEILNET được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VEILNET biến động -0.14% trong giờ qua và -0.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Veilnet (VEILNET)

Vốn hóa thị trường $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Veilnet là $ 39.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VEILNET là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 39.53K.