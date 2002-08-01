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Top token Hệ sinh thái Base theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Base. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,920
+0.17%
+0.31%
+1.82%
$ 1.30T
$ 3.72K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00062
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.46
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.0696
+0.65%
-0.34%
-1.03%
$ 11.90B
$ 56.25M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,941.03
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,966
+0.06%
0.00%
+1.89%
$ 6.29B
$ 163.05M
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.178
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,911.25
0.00%
-0.00%
+2.53%
$ 4.58B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004634
+0.56%
+0.87%
-7.07%
$ 2.74B
$ 142.03B
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
13
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.59
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
14
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7988
+0.29%
-1.50%
-4.99%
$ 1.35B
$ 975.73K
15
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05318
+0.08%
-1.09%
-5.43%
$ 1.24B
$ 1.04M
16
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.177
+0.51%
-0.23%
+2.59%
$ 1.21B
$ 60.00K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002891
+0.38%
+2.00%
-1.59%
$ 1.20B
$ 67.88B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.09B
$ 1.53M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9264
+0.55%
-0.38%
-0.52%
$ 967.49M
$ 33.19K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.92%
$ 918.67M
$ 1.20
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
22
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.62M
--
23
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0864
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
24
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 99.17
+0.49%
+0.01%
+3.88%
$ 765.91M
$ 5.87M
25
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,238.75
+0.24%
0.00%
+2.60%
$ 717.22M
$ 377.92K
26
GHO
GHO
GHO
$ 0.997937
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 697.57M
$ 1.09M
27
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 690.92M
--
28
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,235
+0.20%
+0.00%
+1.77%
$ 668.56M
$ 890.04K
29
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,103.04
0.00%
-0.04%
+0.64%
$ 602.83M
$ 4.42
30
VVV
VVV
VVV
$ 11.7029
+0.73%
+5.44%
-4.82%
$ 552.06M
$ 6.43K
31
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998944
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 551.02M
$ 767.75K
32
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 65,129
0.00%
+0.01%
+1.71%
$ 550.13M
$ 1.32K
33
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.444
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
34
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 454.79M
$ 10.03M
35
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,828
-0.09%
+0.00%
+1.27%
$ 420.89M
$ 5.61K
36
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4188
+0.31%
-2.89%
+1.72%
$ 399.63M
$ 152.18K
37
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5575
+0.29%
-1.58%
-1.25%
$ 367.36M
$ 340.70K
38
Curve
Curve
CRV
$ 0.238
+0.25%
+6.31%
+16.61%
$ 365.23M
$ 3.05M
39
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,177.14
+0.07%
-0.00%
+2.66%
$ 355.00M
$ 2.69M
40
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.486
+0.54%
+0.61%
+1.29%
$ 354.46M
$ 664.28K
41
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.18M
$ 4.15M
42
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3886
+1.77%
+2.41%
-2.22%
$ 344.60M
$ 2.09M
43
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.943673
0.00%
0.00%
+4.41%
$ 306.11M
$ 599.77K
44
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,933
+0.03%
+0.00%
+1.76%
$ 304.94M
$ 15.78M
45
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3232
+1.45%
-0.98%
-0.06%
$ 300.62M
$ 352.56K
46
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8394
+0.65%
-0.53%
+14.18%
$ 290.56M
$ 436.75K
47
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.365
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
48
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 65,196
-0.03%
0.00%
+2.02%
$ 225.68M
$ 61.00K
49
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002446
+1.07%
-0.77%
-14.22%
$ 216.12M
$ 219.83B
50
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.99942
+0.02%
0.00%
+0.05%
$ 213.86M
$ 1.81M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Base là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Base đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 1,551 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1505.92B.
Token Hệ sinh thái Base nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Base được theo dõi trên MEXC, SKAI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 93.40% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Base trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 1,551 token Hệ sinh thái Base, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Base phổ biến bao gồm BTC, USDC, SOL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Base là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Base là khoảng $1505.92B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Base, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.