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Top token Hệ sinh thái Mode theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Mode. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,947.6
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.179
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 2.76M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,057.96
-0.13%
0.00%
+2.81%
$ 882.62M
$ 10.72K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08689
+0.44%
-2.98%
-5.38%
$ 808.56M
$ 3.84M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,793
-0.53%
0.00%
+1.78%
$ 420.67M
$ 2.17K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,550
-0.32%
-0.00%
+0.69%
$ 192.78M
$ 3.30K
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 111.77M
$ 1.86M
12
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,069.56
-0.82%
0.00%
+2.75%
$ 88.09M
$ 11.48K
13
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003625
0.00%
+1.06%
+6.51%
$ 36.32M
$ 15.43M
14
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,015.18
-0.61%
-0.00%
+0.89%
$ 35.70M
$ 405.34
15
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 34.46M
$ 325.41K
16
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.79
0.00%
+0.21%
+65.89%
$ 17.81M
$ 653.41K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.320005
+0.21%
+0.04%
+18.22%
$ 17.09M
$ 282.83K
18
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+4.41%
$ 16.35M
$ 23.47
19
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02636
-0.04%
+0.38%
+2.61%
$ 5.89M
$ 2.36M
20
$ 0.001849
-12.43%
-0.96%
-4.86%
$ 1.13M
$ 59.76M
21
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.99726
+0.02%
+0.00%
+0.03%
$ 1.09M
$ 48.81K
22
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998844
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 809.47K
$ 522.37K
23
Mode
Mode
MODE
$ 4.202E-5
0.00%
+0.70%
-1.20%
$ 324.98K
--
24
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000073
-2.53%
+32.76%
+14.93%
--
$ 172.40M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Mode là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Mode đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 24 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $99.96B.
Token Hệ sinh thái Mode nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Mode được theo dõi trên MEXC, ION đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 32.76% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Mode trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 24 token Hệ sinh thái Mode, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Mode phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Mode là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Mode là khoảng $99.96B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Mode, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.