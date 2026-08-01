Giá Mode hôm nay

Giá Mode (MODE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MODE sang USD là $ 0 mỗi MODE.

Mode hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 324,978, với nguồn cung lưu hành 7.73B MODE. Trong vòng 24 giờ qua, MODE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.147725, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MODE biến động -2.16% trong giờ qua và +1.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Mode (MODE)

Vốn hóa thị trường $ 324.98K$ 324.98K $ 324.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 420.23K$ 420.23K $ 420.23K Nguồn cung lưu thông 7.73B 7.73B 7.73B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mode là $ 324.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MODE là 7.73B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 420.23K.