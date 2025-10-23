Thông tin giá theo USD của Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.995829 Cao nhất 24H $ 1.007 ATH $ 1.013 Giá thấp nhất $ 0.93476 Biến động giá (1 giờ) -0.14% Biến động giá (1D) +0.11% Biến động giá (7 ngày) -0.07%

Giá thời gian thực của Stargate Bridged USDT0 (USDT0) là $1.001. Trong 24 giờ qua, USDT0 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.995829 và cao nhất là $ 1.007, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDT0 là $ 1.013, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.93476.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDT0 đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, +0.11% trong 24 giờ và -0.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Vốn hóa thị trường $ 2.97M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.97M Nguồn cung lưu thông 2.97M Tổng cung 2,968,967.17426

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stargate Bridged USDT0 là $ 2.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDT0 là 2.97M, với tổng nguồn cung là 2968967.17426. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.97M.