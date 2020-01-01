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Top token Thương mại điện tử theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Thương mại điện tử. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Paycoin
Paycoin
PCI
$ 0.03585744
+0.13%
+0.00%
+2.10%
$ 36.67M
$ 484.49K
2
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 3.011
+0.17%
-0.69%
+1.04%
$ 20.80M
$ 17.13K
3
Optio
Optio
OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
+127.60%
$ 11.27M
$ 102.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
+0.00%
+0.45%
$ 8.84M
$ 3.95K
5
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02261
+0.13%
-0.57%
+3.97%
$ 4.01M
$ 3.02M
6
$ 0.01967
0.00%
-5.52%
-0.71%
$ 3.35M
$ 92.99K
7
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00167323
+0.11%
-0.06%
-15.33%
$ 3.26M
$ 103.10
8
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.791667
+0.08%
-0.04%
-6.72%
$ 2.27M
$ 967.62K
9
Shack Token
Shack Token
SHACK
$ 0.0024091
+0.16%
-0.01%
-2.52%
$ 2.17M
$ 205.66
10
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00229325
+0.12%
-0.01%
+8.37%
$ 1.44M
$ 2.31K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008351
-0.01%
+0.07%
+0.42%
$ 1.36M
$ 65.16M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.0000211
+0.14%
-2.17%
-1.49%
$ 1.34M
$ 2.26B
13
Kin
Kin
KIN
$ 4.08984E-7
+0.22%
+6.20%
+1.41%
$ 1.08M
--
14
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 63.533
+0.32%
+0.06%
+2.60%
$ 393.83K
$ 2.37K
15
StormX
StormX
STMX
$ 3.262E-5
0.00%
+61.60%
-0.73%
$ 358.77K
--
16
PREME Token
PREME Token
PREME
$ 0.00160343
+0.26%
--
-0.85%
$ 300.12K
$ 7.78
17
PEPTIDES
PEPTIDES
PEPTI
$ 0.00019676
-3.68%
0.00%
-15.80%
$ 192.69K
$ 9.71K
18
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00029741
+1.39%
-0.00%
-8.48%
$ 190.28K
$ 804.54
19
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
-0.30%
$ 164.34K
$ 24.11
20
Paysenger
Paysenger
EGO
$ 0.0005879
-0.09%
-2.78%
-22.55%
$ 117.86K
$ 90.32M
21
Bistroo
Bistroo
BIST
$ 0.00118578
0.00%
--
-0.54%
$ 71.20K
$ 20.48
22
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.536E-5
0.00%
+0.50%
+0.91%
$ 45.34K
--
23
BOUNCY BALL of OFiD Fun
BOUNCY BALL of OFiD Fun
E𝕏PB
$ 2.394E-5
+0.46%
-0.90%
+1.87%
$ 23.93K
--
24
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 4.128E-5
-0.89%
-5.30%
-17.32%
$ 23.72K
--
25
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 2.35973E-7
0.00%
+1.70%
+1.43%
$ 21.94K
--
26
Ikon
Ikon
IKON
$ 1.462E-5
0.00%
+1.50%
+4.28%
$ 14.61K
--
27
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
+0.03%
$ 12.55K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Thương mại điện tử là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Thương mại điện tử đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 27 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $99.80M.
Token Thương mại điện tử nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Thương mại điện tử được theo dõi trên MEXC, STMX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 61.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Thương mại điện tử trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 27 token Thương mại điện tử, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Thương mại điện tử phổ biến bao gồm PCI, AUCTION, OPT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Thương mại điện tử là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Thương mại điện tử là khoảng $99.80M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Thương mại điện tử, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.