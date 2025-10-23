Thông tin giá theo USD của BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00003376 $ 0.00003376 $ 0.00003376 Thấp nhất 24H $ 0.00003519 $ 0.00003519 $ 0.00003519 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00003376$ 0.00003376 $ 0.00003376 Cao nhất 24H $ 0.00003519$ 0.00003519 $ 0.00003519 ATH $ 0.00007217$ 0.00007217 $ 0.00007217 Giá thấp nhất $ 0.00003376$ 0.00003376 $ 0.00003376 Biến động giá (1 giờ) +0.29% Biến động giá (1D) -0.48% Biến động giá (7 ngày) -8.33% Biến động giá (7 ngày) -8.33%

Giá thời gian thực của BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) là $0.00003493. Trong 24 giờ qua, E𝕏PB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003376 và cao nhất là $ 0.00003519, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của E𝕏PB là $ 0.00007217, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003376.

Về hiệu suất ngắn hạn, E𝕏PB đã biến động +0.29% trong 1 giờ qua, -0.48% trong 24 giờ và -8.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Vốn hóa thị trường $ 34.17K$ 34.17K $ 34.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.91K$ 34.91K $ 34.91K Nguồn cung lưu thông 978.29M 978.29M 978.29M Tổng cung 999,440,117.822755 999,440,117.822755 999,440,117.822755

Vốn hoá thị trường hiện tại của BOUNCY BALL of OFiD Fun là $ 34.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của E𝕏PB là 978.29M, với tổng nguồn cung là 999440117.822755. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.91K.