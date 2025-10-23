Thông tin giá theo USD của Kin (KIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.71% Biến động giá (1D) -0.76% Biến động giá (7 ngày) -4.25% Biến động giá (7 ngày) -4.25%

Giá thời gian thực của Kin (KIN) là --. Trong 24 giờ qua, KIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KIN là $ 0.00122572, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KIN đã biến động +0.71% trong 1 giờ qua, -0.76% trong 24 giờ và -4.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kin (KIN)

Vốn hóa thị trường $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Nguồn cung lưu thông 2.65T 2.65T 2.65T Tổng cung 2,647,309,448,418.751 2,647,309,448,418.751 2,647,309,448,418.751

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kin là $ 2.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KIN là 2.65T, với tổng nguồn cung là 2647309448418.751. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.57M.