Giá Bistroo hôm nay

Giá Bistroo (BIST) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00118578, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BIST sang USD là $ 0.00118578 mỗi BIST.

Bistroo hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 71,197, với nguồn cung lưu hành 50.78M BIST. Trong vòng 24 giờ qua, BIST được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.257443, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00117732.

Về hiệu suất ngắn hạn, BIST biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 20.48.

Thông tin thị trường Bistroo (BIST)

Vốn hóa thị trường $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K Khối lượng (24H) $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K Nguồn cung lưu thông 50.78M 50.78M 50.78M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bistroo là $ 71.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 20.48. Nguồn cung lưu hành của BIST là 50.78M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 118.58K.