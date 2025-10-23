Thông tin giá theo USD của Shack Token (SHACK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02169639 Cao nhất 24H $ 0.02303512 ATH $ 0.02440969 Giá thấp nhất $ 0.00495461 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -2.04% Biến động giá (7 ngày) +4.89%

Giá thời gian thực của Shack Token (SHACK) là $0.02210921. Trong 24 giờ qua, SHACK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02169639 và cao nhất là $ 0.02303512, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SHACK là $ 0.02440969, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00495461.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHACK đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -2.04% trong 24 giờ và +4.89% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Shack Token (SHACK)

Vốn hóa thị trường $ 8.45M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.12M Nguồn cung lưu thông 381.88M Tổng cung 999,996,950.311829

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shack Token là $ 8.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHACK là 381.88M, với tổng nguồn cung là 999996950.311829. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.12M.