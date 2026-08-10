Giá CC0 COMPANY hôm nay

Giá CC0 COMPANY (CC0COMPANY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CC0COMPANY sang USD là $ 0 mỗi CC0COMPANY.

CC0 COMPANY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,739, với nguồn cung lưu hành 574.53M CC0COMPANY. Trong vòng 24 giờ qua, CC0COMPANY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00354715, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CC0COMPANY biến động -0.39% trong giờ qua và -19.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

Vốn hóa thị trường $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.32K$ 41.32K $ 41.32K Nguồn cung lưu thông 574.53M 574.53M 574.53M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CC0 COMPANY là $ 23.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CC0COMPANY là 574.53M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.32K.