Thông tin giá theo USD của VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00073375 $ 0.00073375 $ 0.00073375 Thấp nhất 24H $ 0.00081235 $ 0.00081235 $ 0.00081235 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00073375$ 0.00073375 $ 0.00073375 Cao nhất 24H $ 0.00081235$ 0.00081235 $ 0.00081235 ATH $ 0.00233193$ 0.00233193 $ 0.00233193 Giá thấp nhất $ 0.0005781$ 0.0005781 $ 0.0005781 Biến động giá (1 giờ) -0.08% Biến động giá (1D) -6.86% Biến động giá (7 ngày) -8.69% Biến động giá (7 ngày) -8.69%

Giá thời gian thực của VERONICA by Virtuals (VERONICA) là $0.00075309. Trong 24 giờ qua, VERONICA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00073375 và cao nhất là $ 0.00081235, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VERONICA là $ 0.00233193, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0005781.

Về hiệu suất ngắn hạn, VERONICA đã biến động -0.08% trong 1 giờ qua, -6.86% trong 24 giờ và -8.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Vốn hóa thị trường $ 753.09K$ 753.09K $ 753.09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 753.09K$ 753.09K $ 753.09K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VERONICA by Virtuals là $ 753.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VERONICA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 753.09K.