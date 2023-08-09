Sürekli Vadeli İşlem Alım Satımının Avantajları





Hem geleneksel finans hem de merkezi kripto para alım satım platformlarında vadeli işlemler önemli bir pazar payına sahiptir. Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri, kripto para alım satımında hızla en popüler yatırım yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Peki sürekli vadeli işlemleri bu kadar popüler yapan nedir? Sürekli vadeli işlemler yatırım stratejinize nasıl yardımcı olabilir?









Genel olarak, sürekli vadeli işlem sözleşmeleri alım satımı, nispeten küçük bir "anapara" tutarı ile önemli kârlar elde etmenize olanak tanıyan bir kaldıraç sistemine sahiptir. Peki bu nasıl yapılır? Sürekli sözleşmeler bir marjin mekanizmasıyla çalışır: pozisyon açma koşullarını karşılamak için yalnızca küçük bir miktar marjin yatırmanız gerekir. Bu küçük marjin, yatırım sürecinde yatırımcıların maruz kaldığı riski azaltır.





Örneğin





MEXC'de, BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinde alım satım yaparsanız, long veya short pozisyon açmak için spot fiyatın yalnızca %5'ini yatırmanız gerekir. Kaldıraç kullanarak 30.000 USDT değerinde BTC satın alma örneğini ele alalım:





BTC için başlangıç marjini %100 olduğunda, pozisyon açmak için 30.000 USDT'ye (1x kaldıraca karşılık gelir) ihtiyacınız olur.





Başlangıç marjini %80 olduğunda, pozisyon açmak için yalnızca 24.000 USDT'ye ihtiyacınız olur.





MEXC'de, BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinde 200x kaldıraçla, yalnızca %0,5 marjin oranıyla pozisyon açmak için yalnızca 150 USDT harcamanız gerekir.





Ayrıca MEXC'de bulunan çeşitli kaldıraç modlarını seçerek, aynı kaldıracı hem long hem de short pozisyonlar için kullanabilir ya da her yön için farklı kaldıraç belirleyebilirsiniz.

















Sürekli vadeli işlemlerin operasyonel mekanizmasının "iki yönlü piyasa T+0" olması nedeniyle, hem yukarı hem de aşağı yönlü eğilimlerden kâr edebilirsiniz. Bir vadeli işlem çiftinde, ister yükseliş eğilimi sırasında long pozisyon açın, ister düşüş eğilimi sırasında short pozisyon açın, önemli kârlar elde edebilirsiniz. Dolayısıyla, tüm kripto para piyasasına uygulandığında, sürekli vadeli işlemler hem yükseliş hem de düşüş senaryolarında kâr elde etmenize olanak tanır.





Bazı MEXC kullanıcılarının kısa vadeli eğilimlerde kârlarını maksimize etme ihtiyaçlarını karşılamak için MEXC, vadeli işlemlerde [Kâr Al Tersine Çevir] ve [Zarar Durdur Tersine Çevir] özelliklerini hizmete sunmuştur. Bu özellikler, MEXC'lilerin kısa vadeli eğilimlerde piyasadaki her iki yönden de kâr elde etmelerine yardımcı olur.













"Sürekli Sözleşmeler" veya "Vadeli İşlemler" söz konusu olduğunda, bazı MEXC'liler bunları sofistike ve oldukça riskli finansal araçlar olarak algılayabilirler. Ancak, vadeli işlem alım satımı piyasa dinamikleri açısından spot alım satımını taklit eder.





Vadeli işlemlerde bir yandan "fonlama oranı" kullanılarak vadeli işlem uzlaşma fiyatının spot piyasa fiyatına yaklaşması sağlanırken, diğer yandan aşırı fiyat dalgalanmaları azaltılır ve riskler kontrol altına alınır. Öte yandan, vadeli işlem emirleri, MEXC'liler tarafından spot alım satımında da kullanılan birkaç yaygın emir türüne sahiptir: limit emri, piyasa emri ve tetikleme emri (stop-limit emrine karşılık gelir). Bu nedenle, spot piyasada alım satım deneyiminiz varsa, sürekli vadeli işlemlerde alım satım yapmak sizin için zor olmayacaktır.

















Spot piyasada, belirli bir kripto para birimine yatırım yapmak istiyorsanız, o belirli kripto para birimine sahip olmanız gerekir. Kâr elde ettiğinizde, kazançlarınızı gerçekleştirmek için kripto para birimini satabilirsiniz. Alternatif olarak, cüzdanınızda zaten belirli bir kripto para birimi tutuyorsanız ve nakde çevirmek istiyorsanız, bunu borsa cüzdanına yatırmanız ve ardından nakit çıkış işlemini tamamlamak için spot piyasada satmanız gerekir.





Sürekli vadeli işlemlerde yalnızca iki tür vardır: USDT-M sürekli vadeli işlemleri ve Coin-M sürekli vadeli işlemleri. USDT-M sürekli vadeli işlemlerinde, hem açılış hem de kapanış pozisyonları için yalnızca USDT'ye sahip olmanız gerekir. Coin-M sürekli vadeli işlemlerinde ise yalnızca ilgili kripto para birimine sahip olmanız gerekir. Bu uygun uzlaştırma mekanizması, alım satımı daha hızlı ve daha verimli hale getirir.









Sürekli sözleşmelerin alım satım modu, hem long hem de short pozisyonlara izin veren "iki yönlü piyasa T+0"dır. Buna karşılık, spot piyasa "tek yönlü piyasa T+0" olarak çalışır ve yalnızca long pozisyon açılabilir. Bu nedenle, bir ayı piyasasıyla veya piyasa düşüşüyle karşılaştığınızda, spot piyasada pozisyonunuz varsa, varlıklarınızın azalmasını kabul etmek veya stop-loss yoluyla varlıklarınızı elinizden çıkarmak arasında seçim yapmanız gerekir. Ancak sürekli vadeli işlemlerde [Hedge Modu] kullanmak hem long hem de short pozisyonları aynı anda tutmanıza ve toplam varlıklarınız için dengeli bir PNL elde etmenize olanak tanır.













MEXC vadeli işlemlerinde Piyasa Yapıcı işlem ücreti oranı %0'a düşürülmüştür. Basitçe ifade etmek gerekirse, Piyasa Yapıcılar, limit emir giren ve emirlerinin işleme alınmasını bekleyen yatırımcılardır. Piyasa Yapıcılar, piyasaya likidite sağlarlar ve pasif alım satım yaparlar. Bu özel emir türünü, fonlarınızı akıllıca yönetmek ve gereksiz kayıplardan kaçınmak için de kullanabilirsiniz.













Deneyimli bir vadeli işlem platformu olarak MEXC, hem USDT-M hem de Coin-M işlem çiftleri için özelleştirilmiş marjin modları sunar:





Çapraz Marjin modunda, MEXC'lilerin mevcut tüm fonları, pozisyonlar için marjin olarak kullanılır.





İzeole Marjin modunda, her pozisyonun kendi ayrı marjin hesabı bulunur. Bu, MEXC'lilerin marjinleri tüm pozisyonlara eşit olarak dağıtmalarına veya her bir pozisyon için farklı marjin limitleri belirlemelerine olanak tanır.













MEXC'liler için sürekli sözleşmeler, kripto para piyasasında sona erme tarihi olmayan kaldıraçlı pozisyonlara sahip olmak için basit bir yol sunar. Özelleştirilmiş marjin modları gibi yenilikçi özellikler, yatırımcıların karmaşık alım satım stratejileri uygulamasına olanak tanıyarak MEXC'lilerin marjinlerinin ve PNL'nin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu da Coin-M sürekli sözleşmelerini uzun vadeli yatırımcılar, spekülatörler ve riskten korunanlar için ideal bir ürün haline getirmektedir.





Risk Uyarısı: Alım satım belirli riskler içerir ve yatırımlar dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bu içerik herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Lütfen yatırım kararlarınızı bireysel yatırım hedeflerinize, mali durumunuza ve risk toleransınıza göre verin.



