ราคาปัจจุบัน ZARO Coin วันนี้ คือ 0.00103066 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZARO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZARO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZARO

ข้อมูลราคา ZARO

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZARO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZARO

โทเคโนมิกส์ ZARO

การคาดการณ์ราคา ZARO

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

ZARO Coin โลโก้

ZARO Coin ราคา (ZARO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ZARO เป็น USD

$0.00103066
$0.00103066$0.00103066
-3.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ZARO Coin (ZARO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:22:36 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ZARO Coin (ZARO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00102617
$ 0.00102617$ 0.00102617
ต่ำสุด 24h
$ 0.00106361
$ 0.00106361$ 0.00106361
สูงสุด 24h

$ 0.00102617
$ 0.00102617$ 0.00102617

$ 0.00106361
$ 0.00106361$ 0.00106361

$ 0.00144053
$ 0.00144053$ 0.00144053

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-3.09%

+3.13%

+3.13%

ราคาเรียลไทม์ ZARO Coin (ZARO) คือ $0.00103066 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZARO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00102617 และราคาสูงสุด $ 0.00106361 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZARO คือ $ 0.00144053 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZARO มีการเปลี่ยนแปลง -1.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.09% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ZARO Coin (ZARO) ข้อมูลการตลาด

$ 730.51K
$ 730.51K$ 730.51K

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

704.87M
704.87M 704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZARO Coin คือ $ 730.51K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ZARO คือ 704.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.04M

ประวัติราคา ZARO Coin (ZARO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ZARO Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZARO Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000482851
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZARO Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000087244
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZARO Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.09%
30 วัน$ +0.0000482851+4.68%
60 วัน$ +0.0000087244+0.85%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา ZARO Coin (USD)

ZARO Coin (ZARO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ZARO Coin (ZARO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ZARO Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ZARO Coin ตอนนี้!

ZARO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ZARO Coin (ZARO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ZARO Coin (ZARO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ZAROโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ZARO Coin (ZARO)

วันนี้ ZARO Coin (ZARO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ZARO เป็นUSD คือ 0.00103066 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ZARO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ZARO เป็น USD คือ $ 0.00103066 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ZARO Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ZARO คือ $ 730.51K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ZARO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ZARO คือ 704.87M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ZARO คือเท่าใด?
ZARO ถึงราคา ATH ที่ 0.00144053 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ZARO คือเท่าไร?
ZARO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ZARO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ZARO คือ -- USD
ปีนี้ ZARO จะสูงขึ้นอีกไหม?
ZARO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ZARO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:22:36 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

