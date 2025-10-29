ZARO Coin ราคา (ZARO)
ราคาเรียลไทม์ ZARO Coin (ZARO) คือ $0.00103066 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZARO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00102617 และราคาสูงสุด $ 0.00106361 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZARO คือ $ 0.00144053 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZARO มีการเปลี่ยนแปลง -1.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.09% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZARO Coin คือ $ 730.51K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ZARO คือ 704.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.04M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ZARO Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZARO Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000482851
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZARO Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000087244
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ZARO Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.09%
|30 วัน
|$ +0.0000482851
|+4.68%
|60 วัน
|$ +0.0000087244
|+0.85%
|90 วัน
|$ 0
|--
ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.
Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.
ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.
