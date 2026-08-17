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ราคาปัจจุบัน Wrapped Canton Coin วันนี้ คือ 0.096777 USD มูลค่าตลาด WCC เท่ากับ 391,364 USD ติดตามการอัปเดตราคา WCC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Canton Coin วันนี้ คือ 0.096777 USD มูลค่าตลาด WCC เท่ากับ 391,364 USD ติดตามการอัปเดตราคา WCC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped Canton Coin ราคา (WCC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WCC เป็น USD

$0.096778
$0.096778$0.096778
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Canton Coin (WCC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:19:34 (UTC+8)

ราคา Wrapped Canton Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Canton Coin (WCC) วันนี้ $ 0.096777, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WCC เป็น USD คือ $ 0.096777 ต่อ WCC.

Wrapped Canton Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 391,364 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.04M WCC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WCC เทรดระหว่าง $ 0.095672 (ต่ำ) กับ $ 0.101248 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.774895 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.082287

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WCC เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 574.05.

Wrapped Canton Coin (WCC) ข้อมูลการตลาด

$ 391.36K
$ 391.36K$ 391.36K

$ 574.05
$ 574.05$ 574.05

$ 391.36K
$ 391.36K$ 391.36K

4.04M
4.04M 4.04M

4,043,979.929273074
4,043,979.929273074 4,043,979.929273074

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Canton Coin คือ $ 391.36K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 574.05 อุปทานหมุนเวียนของ WCC คือ 4.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 4043979.929273074 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 391.36K

ประวัติราคา Wrapped Canton Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.095672
$ 0.095672$ 0.095672
ต่ำสุด 24h
$ 0.101248
$ 0.101248$ 0.101248
สูงสุด 24h

$ 0.095672
$ 0.095672$ 0.095672

$ 0.101248
$ 0.101248$ 0.101248

$ 0.774895
$ 0.774895$ 0.774895

$ 0.082287
$ 0.082287$ 0.082287

-0.01%

-1.02%

-4.85%

-4.85%

ประวัติราคา Wrapped Canton Coin (WCC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Canton Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.001003154442664925
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Canton Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0232008147
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Canton Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0398591558
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Canton Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000036488645669

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001003154442664925-1.02%
30 วัน$ -0.0232008147-23.97%
60 วัน$ -0.0398591558-41.18%
90 วัน$ +0.00000036488645669+0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Canton Coin

การคาดการณ์ราคา Wrapped Canton Coin (WCC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WCC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Canton Coin (WCC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Canton Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Canton Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WCC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Canton Coin

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Wrapped Canton Coin (WCC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped Canton Coin

ราคาปัจจุบันของ Wrapped Canton Coin คือเท่าไร?

Wrapped Canton Coin มีราคาอยู่ที่ ฿3.12545510707096386000 โดยเปลี่ยนแปลง -1.02% ในวันนี้

ชุมชนของ WCC เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Wrapped Canton Coin อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ WCC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

WCC เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿25.02556945548792110000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿2.65749428475307566000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 4043979.929273074 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Canton Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:19:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Canton Coin (WCC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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